﻿Госдума приняла 500 законов в весеннюю сессию





В конце июля состоялось завершающее пленарное заседание весенней сессии Государственной Думы. За семь месяцев было принято 500 законов.

Приоритетом в работе Госдумы, безусловно, была поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Для решения этой задачи принято 77 законов. Так, в частности, была выстроена единая система мер поддержки, введены льготы для участников специальной военной операции при поступлении в вузы, а также при переводе с платной формы обучения на бюджетную.

Другой приоритет — вопрос формирования единого правового поля в новых субъектах Российской Федерации. В этой части принято 54 закона. Речь идет о социальной защите, пенсионном обеспечении, охране здоровья, создании условий для развития бизнеса в новых субъектах РФ.

Также депутаты в период весенней сессии продолжили работу над противодействием санкциям: с начала специальной военной операции принято 192 закона. Совместно с Правительством РФ было реализовано более 300 мер поддержки, более 1 трлн рублей было направлено на поддержку граждан, предприятий и регионов.

Также были приняты законы, направленные на защиту прав и интересов граждан. Среди них: введение дополнительных мер защиты от финансовых мошенников, освобождение семей с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже земли, если средства потом пойдут на улучшение жилищных условий, отмена комиссий за переводы между своими счетами в разных банках, ужесточение наказания для коллекторов.

Все депутаты были едины в принятии таких инициатив, как законы о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и о запрете смены пола.

Какие законы, принятые Госдумой в весеннюю сессию, вы считаете наиболее важными? С какими трудностями в реализации новых законов могут столкнуться регионы? Какие законы, принятые депутатами, наиболее важны для вашего региона? Какие законодательные инициативы вы бы предложили для рассмотрения в осеннюю сессию?

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Однозначно продуктивность работы в главном федеральном законотворческом органе нашей страны выросла и цифры убедительно подтверждают этот.

В прошлое ушли скандалы, драки бессмысленные выяснения отношений в зале пленарных заседаний и на первый план вышла работа с законами по которым живет наша большая Родина. Важно, что Государственная Дума продемонстрировала солидарность со страной в поддержке участников СВО и членов их семей. Правильно, что эти инициативы также появляются своевременно и идут в фарватере генеральной линии Президента России Владимира Путина, который сегодня во время вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля сказал очень важные слова:

«Хочу, чтобы меня здесь, из этого торжественного зала Кремля, услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи, и их дети — наши дети. Относиться нужно именно так и таким образом — не потому что кто-то это где-то прописал или приказал, а по зову сердца».

Вторым важным аспектом работы Госдумы считаю интеграцию наших новых регионов в правовое и социокультурное поле России, важно, чтобы мы не только на ментальном уровне жили в одной стране,но и на нормативном у всех регионов были единые «правила игры», конечно, здесь еще многое предстоит сделать и уверена, что эта работа будет продолжена и углублена в осеннюю сессию, а подводя итоги работы Парламента за 2023 годы мы сможем сказать, что основные вопросы были рассмотрены и найдены верные решения.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Весенняя сессия Государственной Думы была весьма напряженной. Самой главной задачей для депутатов в кротчайшие сроки принять законы или изменения к ним по поддержке и назначение льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.

Были сложности с законодательством по введению новых территорий в состав Российской Федерации, но парламентарии достойно справились с данными задачами.

Необходимо было моментально реагировать на санкции в адрес нашей страны со стороны недружественных стран, чтобы не было резкого воздействия на отечественную промышленность и здесь депутаты не подкачали.

Одной из важнейших тем, рассматриваемых в Государственной Думе это защита нашего населения, особенно возрастного от финансовых мошенников. Осуществляя помощь таким людям, мы на своей работе по защите прав потребителей видим их страдания от ухищренных обманов мошенников.

Также важной темой для обсуждения и принятия законодательных актов для молодого поколения это запрет продажи вейпов и для не совсем здоровых людей запрет смены пола.

Много еще работы предстоит законодателям в будущем. Для инвалидов СВО сейчас назначается по инвалидности не правильно низкая пенсия и с утратой трудоспособности гражданин не может найти себе работу. На мой взгляд, это необходимо пересмотреть.