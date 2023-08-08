﻿ЦУР Смоленской области провел 15 образовательных семинаров с начала года





15 офлайн образовательных семинаров провел Центр управления регионом Смоленской области с начала 2023 года. В них приняли участие более 400 администраторов госпабликов, а также студентов и представителей некоммерческих организаций Смоленской области.

Выездные образовательные семинары по теме «Основы качественной работы в социальных сетях госучреждений» уже проведены в 8 муниципалитетах Смоленской области –Починковском, Гагаринском, Ярцевском, Демидовском, Смоленском, Кардымовском и Руднянском районах, а также в Десногорске. До конца года запланированы обучения во всех муниципалитетах региона.

«Часто именно от администратора того или иного госпаблика зависит, как жители будут воспринимать информацию. Ведь страничка учреждения в соцсети – это не просто модный тренд, но и лицо всей организации. Поэтому особенно важно, чтобы госпаблики говорили на одном языке с жителями», – рассказал руководитель ЦУР Смоленской области Сергей Королев. – «Немаловажно, что в обучении принимают участие сами администраторы госпабликов региона. В большинстве своем, это победители первого конкурса на лучшее сообщество региона в социальных сетях, который мы провели совместно с Департаментом внутренней политики Смоленской области».

В обучениях принимают участие представители государственных организаций сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также региональных и муниципальных органов власти.

Отметим, что помимо офлайн мероприятий, специалисты ЦУР проводят дополнительные тематические вебинары и помогают администраторам сообществ проходить специализированные курсы на образовательной платформе «Диалог Эксперт».