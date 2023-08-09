﻿Итоги жеребьевки





5 августа 2023 года в Администрации Смоленской области прошла жеребьевка по определению мест публикаций агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях зарегистрированных кандидатов и политических партий на выборах депутатов Смоленской областной Думы VII созыва, а также кандидатов на должность Губернатора Смоленской области, которые состоятся 10 сентября 2023 года.

Места для публикации агитационных материалов от политических партий на выборах в Смоленскую областную Думу VII созыва на безвозмездной основе в газете «Сафоновская правда» № 33 (12440) от 17 августа 2023 года распределились следующим образом:

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России – полоса 5, место 2; Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Смоленской области – полоса 5, место 4; Региональное отделение в Смоленской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» – полоса 5, место 3; Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области – полоса 4, место 4; Смоленской областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – полоса 4, место 1; Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – полоса 5, место 1; Смоленское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ – полоса 4, место 3; Региональное отделение в Смоленской области Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» – полоса 4, место 2.

Места для публикации агитационных материалов от кандидатов на выборах в Смоленскую областную Думу VII созыва на безвозмездной основе в газете «Сафоновская правда» № 33 (12440) от 17 августа 2023 года распределились следующим образом:

Анисенков С.А. – полоса 3, место 5; Григорьев К.Н. – полоса 3, место 1; Марченков А.В. – полоса 2, место 3; Новосельцев И.В. – полоса 3, место 4; Сергеенков А.Ю. – полоса 3, место 3; Станьков А.И. – полоса 2, место 2; Ульянова Л.А. – полоса 2, место 4; Филиппов В.А. – полоса 2, место 1; Черных А.И. – полоса 2, место 5; Шатыко М.В. – полоса 3, место 2.

Места для публикации агитационных материалов от кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области на безвозмездной основе в газете «Сафоновская правда» № 34 (12441) от 24 августа 2023 года распределились следующим образом:

Анохин В.Н. – полоса 5, место 1; Максимов А.В. – полоса 4, место 1; Ковалев М.А. – полоса 3, место 1; Шклавец Р.Н. – полоса 2, место 1.

Места для публикации агитационных материалов от политических партий на платной основе в газете «Сафоновская правда» № 35 (12442) от 31 августа 2023 года распределились следующим образом:

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России – полоса 3, место 1; Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – полоса 5, место 1; Смоленское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ – полоса 11, место 2; Региональное отделение в Смоленской области Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» – полоса 11, место 1.

Места для публикации агитационных материалов от кандидатов на выборах в Смоленскую областную Думу VII созыва на платной основе в газете «Сафоновская правда» № 35 (12442) от 31 августа 2023 года распределились следующим образом:

Станьков А.И. – полоса 12, место 1; Ульянова Л.А. – полоса 13, место 1.

Места для публикации агитационных материалов от кандидатов на выборах Губернатора Смоленской области на платной основе в газете «Сафоновская правда» № 35 (12442) от 31 августа 2023 года распределились следующим образом:

Анохин В.Н. – полосы 4, 5, место 1; Шклавец Р.Н. – полосы 2, 3, место 1.