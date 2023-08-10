Собаки-герои

Сегодняшний день подарил ребятам детского лагеря Центра детского творчества необычную встречу. В гости к ним пришли ведущий библиограф районной детской библиотеки Валентина Терещенкова и представитель Сафоновского клуба собаководства Марина Хотулева со своим четвероногим питомцем. Встреча прошла в рамках патриотического проекта «В августе 43-го», посвященного 80-летию освобождения Сафоновского района от немецко-фашистских захватчиков и получившего грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

После литературной викторины речь пошла о собаках, вместе со своими проводниками приближавших Победу в Великой Отечественной войне. Ребята узнали о собаках-снайперах и диверсантах, санитарах и разведчиках, тех, которые доставляли на линию огня боеприпасы и эвакуировали раненых.

Золотистый ретривер Злата продемонстрировала, как собака-санитар подползала к раненым на поле боя, как передавала боевые донесения, обозначала мины. Ребята увидели комплекс упражнений общего курса дрессировки и трюковые элементы. А затем пообщались и пофотографировались с очаровательным гостем.