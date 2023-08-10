﻿Более 200 смолян посетили мобильные пункты по набору на контрактную службу





5 и 6 августа они работали сразу в нескольких местах: в субботу специалисты вели приём в Ельне, а в воскресенье — в Смоленске и нескольких населённых пунктах области.

Так, агитационные бригады посетили Демидовский, Ярцевский, Руднянский, Смоленский и Починковски районы. Всего за два дня к сотрудникам пункта обратились порядка 200 граждан, каждый из которых смог получить персональную помощь и консультацию по теме контрактной службы. Помимо этого, специалисты проинформировали смолян о существующих мерах социальной поддержки.



Напомним, на военную службу по контракту могут поступить граждане, имеющие образование не ниже основного общего (9 классов) в возрасте от 18 до 60 лет (до 65 лет на отдельные должности), а также иностранные граждане.



Подробности о контрактной службе — по номеру горячей линии «117».



ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЯ ПРО РАЙОННЫЙ ПУНКТ ОТБОРА!!!!!!