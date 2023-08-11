Регистрация права собственности

Иванов Владимир Владимирович

адвокат Адвокатской палаты Смоленской области, член Общественной палаты Смоленской области

Государственная регистрация права собственности на недвижимость – это акт подтверждения государством возникновения у вас права собственности. Государственная регистрация является доказательством возникшего права в отношениях с любым третьим лицом, гос. или муниципальным органом. Зарегистрированное право может быть оспорено только в суде. С регистрацией вы вправе беспрепятственно и быстро осуществлять распоряжение своим объектом, совершать сделки (продавать, дарить, менять, сдавать в аренду и тп.). Кроме того, собственник может запретить совершение сделок с этим объектом по доверенности, без своего личного участия, что во многом обезопасит его от мошенников и от совершения недобросовестных действий. К тому же зарегистрированное право собственности на объект дает возможность участия в различных гос. программах, в частности по газификации.