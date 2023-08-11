Экскурсия по городу для школьников

Редакция нашей газеты продолжает воплощать в жизнь проект «В августе 43-го», получивший грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Сегодня ребята из летнего школьного лагеря средней школы № 1 вместе со своими учителями побывали на экскурсии по городу, которую провел для них историк-краевед Владимир Пучков.

Свой путь они начали в сквере Памяти у Дворца культуры, где в 1985 году был зажжен вечный огонь. Именно здесь сафоновцы собираются в дни памятных дат, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.

Вслед за экскурсоводом ребята прошли вдоль Аллеи Памяти уроженцев Сафоновского района-Героев Советского Союза., направившись в сторону одного из исторических мест – бывшей усадьбы Дворянское.

.Дети поучаствовали в викторине, узнав важные факты в истории Сафонова. В награду каждому, кто отвечал на предложенные вопросы, Владимир Михайлович давал конфеты.

В этот день дети не только познакомились с историей родного края, но и побывали в одном из учреждений дополнительного образования города — на станции юных натуралистов, где увидели говорящего попугая Карлушу, ежиков, других обитателей живого уголка.

На память об экскурсии Владимир Пучков раздал ребятам материалы по истории Сафонова.

Несмотря на юный возраст, дети получили представление о событиях далекого прошлого. Так, Никите Ульяненкову, который пойдет в этом году во второй класс, было интересно узнать о том, когда была построена железная дорога, когда Сафоново получило статус города. Он, а также Алиса Бочко, Илона Долгушева признались, что на экскурсии им было интересно.

Текст и фото Татьяны Гляшовой