﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний





Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — основа качественной жизни и активного долголетия, замедления процессов старения и снижения рисков преждевременной смертности. В Смоленской области ежегодно регистрируется около полутора тысяч инфарктов. В большинстве случаев страдают мужчины работоспособного возраста старше 40 лет. И развитие высоких хирургических технологий не может решить эту проблему. Ежегодно количество высокотехнологичных операций на сердце и сосудах в нашем регионе продолжает увеличиваться (до 1000 — 1200), что позволяет предотвратить наступление сосудистых катастроф. Однако стентирование и ангиопластика проводятся на уже пораженных патологическими процессами сосудах, когда за счет длительного повышения давления и нарушений показателей холестерина крови сосуды теряют свою природную эластичность и их просветы катастрофически сужены.

Виной всему — нарушение принципов здорового образа жизни и набор факторов риска, которыми можно и нужно грамотно управлять.

К числу самых неблагоприятных рисков для сердца и сосудов относится наследственный фактор (наличие инфарктов и инсультов у близких родственников, случившиеся до 70-летнего возраста), а также курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение, сахарный диабет.

Поэтому все взрослые люди, имеющие один или несколько из перечисленных факторов риска находятся в группе риска по развитию заболеваний и сосудистых катастроф. В нее также входят все люди в возрасте 65+, а самый высокий риск — у пациентов, имеющих диагнозы хронических неинфекционных заболеваний. Отдельную группу риска составляют молодые люди, которые не обращаются за медицинской помощью и забывают о прохождении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Они имеют различные факторы риска, но даже не догадываются об этом и не придают никакого значения нарушениям режима из-за низкой грамотности в вопросах сохранения здоровья.

И порой они даже не задумываются, что то же курение приводит к спазму периферических сосудов, повышению давления и свертываемости крови, учащению и сбоям ритма сердечных сокращений, хроническому кислородному голоданию.

Нельзя забывать и о так называемой «математике здоровья». Нужно знать нормы и регулярно контролировать индекс массы тела (норма 18-25), окружность талии (не более 80 см — у женщин, 94 см — у мужчин).

Если же обхват талии у представительниц слабого пола больше 88 см, а у мужчин начинается со 102 см, то это достоверный показатель высокого риска преждевременной смерти от болезней сердца, нарушений углеводного обмена и некоторых видов рака.

Нужно следить и за своим артериальным давлением (норма — ниже 140/90), уровнем глюкозы и холестерина в крови (норма — всегда 5).

А еще для нормального функционирования организма взрослому человеку нужна физическая активность — не менее 150 минут в неделю. Это может быть 30 минут аэробной физической нагрузки пять раз в неделю, либо 22 минуты ежедневно. Если вы выполняете комплекс упражнений, то этим нужно заниматься непрерывно — не менее 10 минут. Предпочитаете пешие прогулки? Тогда нужно делать не менее 10 тысяч шагов в день.

Здоровое и рациональное питание — еще одно обязательное условие профилактики заболеваний сердца и сосудов. Суточный рацион должен быть сбалансирован не только по содержанию белков, жиров и углеводов, но и не превышать энергетическую потребность вашего организма, и обязательно соответствовать следующим ограничениям:

1. Соль — один из главных виновников повышенного давления. Норма соли — 5 грамм в день. Не досаливайте пищу, уберите солонку со стола, замените специями для обеспечения вкусовых ощущений. Помните, что много соли содержится в сыре, колбасных изделиях, консервированных продуктах и соусах.

2. Пейте чистую воду — не менее 1,5 л в день.

3. Обязательно употребляйте овощи, фрукты и ягоды — не менее 400 г. в день.

4. Держите под контролем сахар и животные жиры.

5. Ешьте как можно меньше кондитерских изделий, отдавая предпочтение молочной продукции пониженной жирности.

6. Не забывайте о полезных жирах для снижения уровня «плохого» холестерина и сахара крови, улучшения работы сердечно-сосудистой системы и профилактики хронических заболеваний. Они содержатся в оливковом масле, авокадо, орехах, семенах, рыбе и морепродуктах. Снижайте потребление насыщенных жиров: мясо, молочные продукты желательно употреблять в умеренных количествах, предпочитая нежирные сорта. И непременно избегайте транс-жиров: откажитесь от фастфуда, маргарина и продуктов с длительным сроком хранения.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами и поддержать здоровье на достаточно высоком уровне.

Все пациенты, имеющие диагнозы, связанные с нарушениями работы сердца и сосудов, должны соблюдать медикаментозные назначения врача и всегда иметь при себе препараты для снятия приступа стенокардии или резкого повышения давления (при гипертоническом кризе). Врачи просят: не отменяйте и не меняйте препараты. Продолжайте принимать лекарства, которые назначил врач, несмотря на ваши субъективные ощущения хорошего самочувствия. Не занимайтесь самолечением! Это опасно для жизни!

Еще очень важно правильно действовать при приступе стенокардии и гипертоническом кризе. Нужно вовремя вызывать скорую помощь, правильно объясняя состояние пациента, и продолжая необходимые действия до приезда бригады. Не бойтесь, если вызов будет расценен как необоснованный, ведь объективно оценить состояние пациента может только медработник, но в любом случае — драгоценное время для возможного спасения жизни не будет упущено.

Помните!

На первом месте всегда должна находиться первичная ранняя диагностика сердечно-сосудистых проблем, начиная с выявления факторов риска и до рекомендаций по их коррекции.

А работодатели, которые действительно заботятся о своих сотрудниках, всегда могут обратиться в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, чтобы внедрить в возглавляемых ими коллективах специальную корпоративную здоровье сберегающую программу.