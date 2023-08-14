В Смоленской области проходит исследование инвестиционной деятельности региона﻿





Центр управления регионом запустил онлайн-опрос о ситуации в сфере инвестиций. Это уже второе исследование ЦУРа Смоленской области, направленное на изучение и поддержку местного бизнеса.

По всей России вводят инвестстандарт. В него входят инвестиционная декларация, инвестиционные комитеты, агентства развития, инвестиционные карты и свод инвестиционных правил.

Для получения обратной связи и улучшения проекта поддержки российских инвесторов Министерство экономического развития, АНО «Диалог» и ЦУР Смоленской области проводят очередное онлайн-исследование реальной ситуации в сфере ведения инвестиционной деятельности и эффективности действий органов госвласти.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с профильными областными департаментами и организациями инфраструктуры поддержки бизнеса, действующими на территории региона. Уверены, что полученные результаты будут максимально детально проанализированы как на уровнефедерации, так и в регионе.Предыдущие результаты наших исследований оказались полезными для коллег из инвестиционного блока Администрации Смоленской области», – рассказал руководитель Центра управления регионом Смоленской области Сергей Королев.

Участниками проводимого исследования станут предприниматели, инвестирующие в проекты, которые реализуются на территории Смоленской области. Это как малый, так и средний, и крупный бизнес.

«Несмотря на то, что Смоленская область последние несколько лет показывала положительную динамику в рамках «Национального рейтинга состояния инвестклимата», глава региона Василий Анохин поставил нам задачу улучшить результаты в следующем году. В данном разрезе мы рассчитываем на результаты онлайн-социологии ЦУР и призываем инвесторов пройти опрос», – отметила начальник Департамента инвестиционного развития Смоленской области Екатерина Сырченкова.

Принять участие в опросе можно до 15 августа 2023 года включительно.

Опрос доступен по ссылке: https://online-sociology.ru/poll?uuid=e2ad26b7-aecf-4138-9008-23e9f401891c&utm_source=mailout.