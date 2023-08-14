﻿Новый кластер «Профессионалитета» откроют 1 сентября на базе Смоленского строительного колледжа





В 2023 году на базе Смоленского строительного колледжа создадут образовательно-производственный центр строительной отрасли.

Это произойдёт благодаря реализации федерального проекта «Профессионалитет». Он направлен на создание новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.

Нашему региону выделят 100 миллионов рублей на проведение капремонта учебной инфраструктуры Смоленского строительного колледжа, на приобретение оборудования и программного обеспечения для создания современных кабинетов и лабораторий.

Сейчас идёт приёмная кампания и подготовка к новому учебному году.

На Смоленщине в кластер вошли:

Смоленский строительный колледж;

Вяземский политехнический техникум;

Вяземский железнодорожный техникум;

Рославльский многопрофильный колледж;

Смоленская областная технологическая академия;

Десногорский энергетический колледж;

Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына;

Техникум отраслевых технологий.

В 2023 году на программы «Профессионалитета» планируют зачислить более тысячи первокурсников. Обучение будет вестись по 20 специальностям и профессиям (архитектура, строительство зданий и сооружений, землеустройство, прикладная геодезия и другие).

Партнёрами колледжа по проекту «Профессионалитет» выступят семь профессиональных образовательных организаций Смоленщины, а также предприятия строительной отрасли.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Образование всегда являлось необходимой и востребованной стороной жизни любого общества, с древнейших времен до сегодняшнего дня взрослое поколение обучало, наставляло и подготавливало молодежь к жизни, передавая весь накопленный опыт и стараясь подготовить достойную себе смену. Процесс обучения всегда был нужен, любой цивилизации и любому государству. Образование — неотъемлемая часть воспитания подрастающего гражданина. В России образование прошло длинный тернистый путь — от монастырских школ до ремесленных училищ, от первого университета и академии наук до современных академгородков.

В Смоленской области всегда огромное внимание уделялось созданию учебных заведений. Например, создание школ и библиотек во 2-й половине ХII в. при Иоанно-Богословской церкви, где обучали русскому языку, латинскому и греческому языкам. Долгое время привилегия обучения была доступна только только верхушки общества или существовала при монастырях.

В период вхождения Смоленщины в состав Речи Посполитой в Смоленске была открыта крупнейшая католическая семинария (1625 г.); возглавляемая Адамом Лемпицкий.После освобождения Смоленска войсками московского царя Алексея Михайловича (1654 г.) костелы и кляшторы (польские монастыри) вновь переделывались в православные церкви и монастыри. При них начинали работать школы. При Вознесенском женском монастыре в Смоленске существовало училище для дочерей смоленского служилого дворянства (шляхты). С воцарением Петра Первого в Смоленске (1711 г.) была открыта архирейская школа, в которой преподавал ученик Феофана Прокоповича ученый инок Иосаф Маевский, приглашенный из Киева. Указом Петра I от 28 февраля 1714 г. в России создавались цифирные школы для обучения детей всех сословий от 10 до 15 лет. Первая цифирная школа в Смоленске появилась в 1716 г. Это было начало всеобщего профессионального образования — впереди был длинный и тернистый путь, со взлетами и падениями, с изменениями в учебном процесс и введением всеобщего обязательного образования.

И сейчас в начале 21 столетия мы снова затрагиваем вопросы профессионального образования, стране требуются квалифицированные профессионально подготовленные кадры, и так выходит, что наука не стоит на месте и развивается стремительными темпами, требуя грамотных и готовых дальше обучаться специалистов. Но большинство молодых юношей и девушек идущих учится стремятся приобрести не только знания, но и профессиональные навыки, что бы быть востребованным на рынке труда.

Сейчас реализация нового федерального проекта «Профессионалитет» как раз и позволит приобрести так необходимые знания и умения в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. В восьми образовательных заведениях Смоленской области начиная с 1 сентября 2023 года будет вестись обучение по 20 специальностям и профессиям (архитектура, строительство зданий и сооружений, землеустройство, прикладная геодезия и другие) — это все востребованные как регионом, так и страной направления экономики. Создание нового кластера на базе Смоленского строительного колледжа позволит используя имеющуюся инфраструктуру и профессиональные кадры подготовить достойную смену, которая внесет значительный вклад в развитие региона и страны.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Выпускники вузов часто сталкиваются с трудностями при поиске первого места работы; они претендуют на позиции офисных сотрудников, среди которых конкуренция за рабочие места является очень высокой, цифровизация ведёт к сокращению рабочих мест, скажем, в банковском секторе, вследствие чего выпускники вузов идут работать не по специальности. Выпускники техникумов и колледжей часто находят работу по своей профессии проще и быстрее выпускников вузов, при этом размер оплаты труда по рабочим специальностям часто превышает зарплату офисных клерков. Вследствие этого обучение по программам среднего профессионального образования в последнее время становится всё более востребованным.

Модернизация производственных процессов ведёт к необходимости обучения студентов техников различным навыкам, что невозможно осуществить в рамках одной образовательной организации. Техникум часто имеет несколько мест ведения образовательной деятельности, что позволяет расширить объём возможностей, предоставляемых студентам. Объединение усилий нескольких образовательных учреждений в рамках кластеров позволит создать новую модель подготовки производственных кадров и сконцентрировать финансирование на крупных проектах, не размазывая его тонким слоем по различным малоперспективным программам. Внедрение кластера «Профессионалитет» позволит приобрести необходимое оборудование и модернизировать производственную базу для успешной реализации образовательных программ.

Следует, впрочем, отметить, что концентрация ресурсов не должна приводить к сокращению числа мест для обучения по программам среднего профессионального образования в районных центрах, в сельской местности. Например, Техникум отраслевых технологий, расположенный в Катыни, включает в себя также филиал в Каспле и отделение в Демидове. Конечно, деятельность филиала и отделения нужно сохранять и расширять, поскольку местные выпускники школ смогут, не покидая родных мест, получить востребованное образование и претендовать на рабочие места в своём родном населённом пункте.