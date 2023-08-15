Интеграция новых регионов – драйвер для развития политической системы﻿





Президент России Владимир Путин одобрил создание в верхней палате Федерального Собрания отдельного Совета по интеграции новых регионов. Одна из его задач — обеспечить быструю и качественную интеграцию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в политическую систему страны.

В Единый день голосования пройдут выборы в новых субъектах федерации. Это ключевое событие по политической интеграции наших новых регионов. Выборы здесь настолько же важны, как строительство школ и детсадов. Через это событие общество заключает договор, контракт с властью, высказывает своё пожелание и видение будущего.

Политическая интеграция новых регионов — это драйвер для развития всей российской политической системы, и, конечно, выборы в ней — важная составляющая.

В чем, на ваш взгляд, заключаются особенности интеграции новых регионов, и в каких формах она должна происходить? Какие задачи по работе в новых регионах должны ставить перед собой политические партии и общественные организации? Когда и при каких условиях можно будет сказать, что политическая интеграция новых регионов завершена?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Выборы — важнейшее событие в политической жизни страны, которое обеспечивает легитимность действующей власти. В связи с этим особое внимание должно быть уделено выборам, проводящимся в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Несмотря на действующее в этих регионах военное положение, принятыми в ходе весенней сессии Государственной Думы поправками проведение в этих регионах выборов в единый день голосования в сентябре 2023 г. стало возможным. ЦИК РФ, получив заключение профильных государственных органов и соотвествующие обращения от властей регионов, разрешил провести там выборы. При этом в соответствии с законодательством сроки проведения избирательных процедур укорочены. Люди должны иметь возможность избрать своих представителей в органы власти, чтобы представительные органы, имея мандат доверия людей, получили возможность принимать законодательные акты по важнейшим вопросам жизни общества.

Интеграция новых регионов, вероятно, будет проходить по аналогией с интеграцией Крыма и Севастополя, поскольку соответствующий опыт уже был наработан. Впрочем, следует учитывать, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военные действия продолжаются, что не может не накладывать особенности на порядок и сроки интеграции регионов. Политические партии должны сформировать в регионах полноценные дееспособные отделения, набрать значительное количество новых партийцев в свои ряды. Здоровая конкуренция между политическими силами должна сочетаться с пониманием, что все должны сконцентрироваться на восстановлении обычной жизни людей, приведении в порядок народного хозяйства, решении социальных проблем людей в повседневной действительности.

О завершении политической интеграции регионов можно будет говорить после того, как будет сформирована полноценная законодательная база регионов, будут сформированы органы власти по итогам выборов, оформятся и будут вовлечены в полноценную работу политические партии и иные политические организации региона, жители смогут получать государственные услуги по российским стандартам. И самое главное, конечно, люди должны получить возможность жить мирной жизнью, без постоянной угрозы обстрелов и диверсий.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Интеграция политической системы в новых регионах страны — это одна из важнейших задач по выявлению гражданами этих регионов своей воли по доверию к власти, которая в будущем будет создавать условия для их жизни.

Особенность данных регионов при осуществлении выборного процесса связана с проведением специальной военной операции. Выборы в этих районах должны проходить с соблюдением мер безопасности.

Общественные организации и политические партии должны ставить и достигать цели улучшения условий жизни и здоровья граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.