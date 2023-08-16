Государственная регистрация

Крючкова Светлана Алексеевна

Член Общественной палаты Смоленской области, генеральный директор Региональной Смоленской общественной организации «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Государственная регистрация – это право на вашу недвижимость. На мой взгляд, и на взгляд любых юристов – это обязательный процесс. Получить свидетельство о регистрации необходимо, поскольку оно дает много преимуществ. Во-первых, вы становитесь полноправным собственником, если, например, земельный участок не оформлен, то его могут занять другие люди, отмежевать и раньше вас зарегистрировать. Также, если вы не хотите, чтобы третьи лица распоряжались вашей собственностью – продавали или обменивали, то можете дать запрет, когда у вас зарегистрировано право на него. Дается ещё возможность при пожарах или наводнениях в некоторых районах компенсировать утрату. Сейчас идут программы различные – вода проводится, газ – это доступно только при наличии регистрации. Самое основное – продажа не может осуществляться без свидетельства. У меня был такой случай, когда собственники не зарегистрировали это право и не могли ничего сделать со своим имуществом. К тому же по наследству передаются только зарегистрированные объекты недвижимости. Именно поэтому очень важно осуществить государственную регистрацию, чтобы быть в безопасности.