Ковш экскаватора – как продолжение руки

В детстве Роман Сафонов любил наблюдать за работой техники на стройке. Повзрослев, он раз и навсегда выбрал профессию машиниста экскаватора. Стал высококлассным специалистом, добившись присвоения высшего, шестого разряда.

В этом году он принял участие в конкурсе профессионального мастерства, представляя Сафоновский филиал газораспределительной компании.

При подготовке Роман прежде всего взялся за повторение правил дорожного движения: их знание требовалось продемонстрировать во время теоретической части состязаний. Каким будет практическая часть, он не знал, но надеялся, что выручит 23-летний опыт.

Так как работа газовиков сопряжена с повышенной опасностью, приходится постоянно соблюдать требования охраны труда, изучать соответствующие инструкции, положения. По своему личному опыту Роман Алексеевич знал, что газ – это не только благо для человека; его использование может привести к серьезным угрозам для здоровья и жизни людей. Не случайно от газовиков требуются мастерство, точность, профессионализм в исполнении служебных обязанностей .

Перед началом конкурса с участием машинистов экскаватора АО «Газпром газораспределение Смоленск». Сафонов волновался. Это естественно, когда на твою долю выпадает миссия защищать честь своего подразделения. Не хотелось ударить в грязь лицом, допустить промах, за который будет стыдно.

По результатам жеребьевки ему выпало выступать первым. Представителю Сафоновского филиала удалось продемонстрировать мастерство высшего класса: он сумел безукоризненно пройти все этапы, не заработав штрафных баллов. Ни один из расставленных на поле столбиков не был сбит, техника благополучно объехала их. Мяч, подброшенный ковшом экскаватора, попал точно в кольцо, Удалось зажечь ковшом экскаватора зажигалку, заехать задним ходом в гараж. В итоге – первое место в региональном конкурсе профессионального мастерства среди машинистов экскаваторов АО «Газпром газораспределение Смоленск». Стоит отметить, что далеко не все участники справились с выполнением непростых заданий.

Неудивительно, что Роман Алексеевич впоследствии услышал многочисленные поздравления от коллег, друзей, родных.

Приветствуя участников и болельщиков состязаний, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Смоленск» Сергей Стоянов отметил, что основная задача, которую организаторы ставили перед собой, — «это повышение уровня профессионального мастерства наших сотрудников и престижа рабочих специальностей, поэтому в этом году мы провели конкурс на площадке у детского оздоровительного лагеря «Смена», зрителями соревнования стало более 200 ребят в возрасте от 7 до 14 лет».

В разгар острой борьбы зрителям было что посмотреть. Возгласы поддержки то и дело можно было услышать со стороны болельщиков.

Евгений Киселев, начальник строительно-монтажной службы, в которой работает Роман Сафонов, отозвался о нем как о прекрасном специалисте, отметив, что он «чувствует экскаватор, как продолжение своих рук; знает технику, на которой работает, «от» и «до».

Сейчас специалисты этого подразделения ведут реконструкцию газораспределительных сетей города Сафоново, прокладывают газопроводы до границ частных подворий в рамках программы догазификации в Смоленской области. Десятки домохозяйств в результате получают возможность пользоваться природным газом.

Коллеги ценят профессионализм, добросовестность Романа Сафонова. А домочадцы ждут возвращения отца семейства с работы, строят планы на предстоящий выходной. Вместе с женой и сыновьями он с удовольствием отправляется на рыбалку, в лес по грибы и по ягоды. Активный отдых на природе заряжает позитивом и дает силы для осуществления намеченных планов.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Роман Сафонов – лучший машинист экскаватора филиала АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Сафоново

Фото из соцсети «ВК»