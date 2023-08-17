Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации активных видов спорта

Средняя физическая нагрузка горожанина упала примерно в 50 раз

по сравнению с предыдущим столетием. Люди ведут малоподвижный, сидячий образ жизни, из-за чего у них развивается гиподинамия. Гиподинамия – причина развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности инсульта, ожирения, сахарного диабета, остеопороза и многих других болезней.

По статистике, в России оздоровительной физкультурой занимается

всего 6-8% населения. Однако в Смоленской области число людей, которые дружат со спортом, продолжает расти. По сообщению Смоленскстата,

в 2021 году доля населения, занимающегося спортом, составляла 47,4%,

а в прошлом году – уже 49,6%. Самые популярные виды спорта среди жителей нашего региона: футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика

и плавание. Также популярность спорта растет и среди пожилых людей старше 80 лет (+34,2%), а также детей и подростков (+5,6%). По информации Управления по физической культуре и спорту г. Смоленска, в областном центре функционируют 689 спортивных сооружений, а число смолян, ведущих активный спортивный образ жизни, составило 161 687 человек. Это означает, что более 50% жителей областного центра регулярно занимаются спортом.

При физической активности сердце начинает биться чаще, увеличивается выталкиваемый им в сосуды объем крови. К работающим мышцам, пронизанным тонкими капиллярами, поступает больше кислорода, они «просыпаются» и включаются в работу. Сердце – это тоже мышца, нуждающаяся в кислороде. И в нем тоже есть капилляры, которые активизируются при физической нагрузке. Признак здорового сердца и его экономной работы – невысокая частота пульса в состоянии покоя.

Если вы пройдете весь путь пешком, который могли бы проехать

на автобусе, – это будет неплохое начало. Однако помните, основное правило оздоровительных тренировок: их необходимо выполнять систематически. Положительных результатов можно достичь только при условии регулярности физических нагрузок.

До достижения оптимальной нагрузки не следует увеличивать интенсивность занятий, скорость ходьбы, бега или плавания, вес отягощения. Со временем, когда занятия станут для вас привычными, интенсивность можно увеличить.

– Для того, чтобы заниматься спортом вовсе необязательно посещать тренажерный зал или иметь специальный спортивный инвентарь. Ходьба – самый доступный, эффективный, а также безопасный вид физической активности. Лучший оздоровительный эффект дает быстрая ходьба –

по 30 минут в день 3-5 раз в неделю, но к таким нагрузкам следует подходить постепенно и поэтапно. Если у вас нет возможности достаточно времени уделить спорту, то помните, что даже 10 минут в день, лучше, чем ничего, – рассказала главный внештатный профилактолог Департамента Смоленской области по здравоохранению, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Лебедева.