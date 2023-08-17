﻿ЦУР Смоленской области провёл обучение по ведению телеграм-каналов для глав районов





Для эффективного диалога между властью и обществом главы районов Смоленской области в ближайшее время создадут телеграм-каналы с открытыми комментариями. В них чиновники смогут быстрее взаимодействовать с жителями.

ЦУР Смоленской провёл образовательный вебинар для пресс-секретарей и глав муниципальных образований регионапо ведению телеграм-каналов.Спикером семинара стал федеральный эксперт АНО «Диалог» Дарья Цуманкова. Участников познакомили с процессом наполнения телеграм-каналов и работе с обратной связью.

«Ранее главы районов вели свои страницы в «Вконтакте» и «Одноклассниках». Мы видим, что в 2023 году «Телеграм» развил популярность и увеличил свое присутствие в регионе. Во многом, это связано с появлением личного канала главы региона Василия Николаевича Анохина, который в кратчайшие сроки вышел на лидирующие позиции в смоленском сегменте Телеграма, –отметил руководитель ЦУР Смоленской области Сергей Королев. – Мы стараемся сделать взаимодействие чиновников и граждан проще для обеих сторон. Важно, чтобы все стороны диалога говорили на одном языке, поэтому мы проводим такие обучения для улучшения эффективности работы власти в социальных сетях».