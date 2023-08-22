﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний ЖКТ





Заболевания желудочно-кишечного тракта относятся к числу наиболее часто встречающейся патологии в мире. В России они занимают 4-е место

в общей структуре заболеваемости (7,7%) и смертности (5,2%).

Несмотря на наметившийся в последние десятилетия прогресс

в вопросах профилактики, диагностики и лечения болезней органов пищеварительной системы, они остаются важной медико-социальной проблемой.

По данным статистики, в Смоленской области за 2022 год у взрослых выявлено более двух тысяч случаев заболеваний ЖКТ (для сравнения, в 2020 году – около 1800).

Наиболее распространённые среди них: гастриты, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатиты, болезни жёлчного пузыря, гепатиты, колиты, запоры и поносы. Растёт количество страдающих неалкогольной жировой болезнью печени, являющейся предиктором цирроза и рака печени.

К 30-ти годам патологию органов пищеварения имеет практически каждый четвёртый россиянин. К сожалению, всё чаще заболевания ЖКТ диагностируются и у подростков: в Смоленской области в 2022 году выявлено 6335 случаев заболеваний органов пищеварения на 100 тысяч населения, в 2020-ом – 5577. Прирост произошел в основном за счёт гастритов, доуденитов (воспаление слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки), болезней жёлчного пузыря и желчевыводящих путей.

Симптомы заболеваний пищеварительной системы могут быть разными, в зависимости от того, какой орган пострадал: боли в животе, тошнота, рвота, изжога, отрыжка кислым или тухлым, тяжесть и дискомфорт после еды, метеоризм, запоры или диарея, нарушение аппетита, изменение цвета кала, общее недомогание, слабость.

Все эти симптомы требуют внимания и своевременного обращения

к врачу. Особенно важна ранняя диагностика для людей старше 50 лет и тех, у кого есть родственники, имеющие злокачественные новообразования органов ЖКТ. Диагностический скрининг (ФГДС), колоноскопию, анализ кала на скрытую кровь им рекомендуется делать на 10 лет раньше того срока, когда патология была выявлена у родственников, имевших онкозаболевания пищеварительного тракта.

Пищеварительная система играет важную роль в жизнедеятельности организма. От её качественной работы зависит усвоение белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Например, понижение секреции желудочного сока приводит к дефициту железа, анемии, нарушению усвоения минералов. Запоры способствуют аутоинтоксикации, повышению риска рака толстого кишечника. Ухудшение желчеоттока – к нарушению усвоения жиров и жирорастворимых витаминов, дисбалансу микробиоты кишечника, гормональным проблемам.

Рекомендации главного внештатного специалиста-диетолога Департамента Смоленской области по здравоохранению Галины Бакетиной по профилактике болезней пищеварительной системы:

Тщательно пережёвывайте пищу; Принимайте пищу в одно и то же время; Исключите употребление газированных напитков; Не злоупотребляйте жареными блюдами; Ограничьте копчёное, острое, солёное, маринады, консерванты; Ешьте продукты, богатые клетчаткой. Её много во фруктах, овощах, свежей зелени, цельнозерновых крупах; Готовьте блюда на растительных жирах, тушите и варите; Напитки и еду употребляйте теплыми, а не горячим или холодным; Выпивайте за день полтора-два литра воды. Чай, кофе и другие напитки не считаются; Проверяйте при покупке маркировку продуктов. Не приобретайте еду, содержащую искусственные красители, консерванты, заменители вкуса и аромата; Не растягивайте желудок перееданием. Малообъёмные порции

и частое (до 6 раз в день) питание считается нормой, снижающей массу тела; Исключите вредные привычки.

Для профилактики заболеваний ЖКТ не забывайте соблюдать правила личной гигиены, поддерживайте свою физическую активность, занимайтесь стресспротекцией (дыхательные практики, расслабление, медитация, йога), проходите диспансеризацию и профосмотры, чтобы исключить онкозаболевания или выявить их на ранних стадиях. А в случае

уже имеющихся проблем с органами пищеварения обязательно соблюдайте предписанную диету.