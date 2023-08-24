Государственная регистрация недвижимости

Евгений Вячеславович Ревенко

Адвокат Адвокатской палаты Смоленской области,

член Общественной палаты Смоленской области

Значение государственной регистрации недвижимости велико – это эффективный инструмент для защиты прав граждан и интересов государства. Так, зарегистрированные сделки являются более безопасными, у их сторон меньше рисков и больше гарантий достижения результата. Оспорить сделку после процедуры государственной регистрации значительно сложнее, это возможно сделать только в судебном порядке.

В случае недобросовестного поведения одной из сторон процедура госрегистрации является гарантией соблюдения закона и обеспечения прав добросовестной стороны. Таким образом, законодатель защищает и гарантирует соблюдение прав и интересов.

Кроме указанной функции, благодаря государственной регистрации, каждый может узнать о правах на интересующий его объект недвижимости и сделках с ним. Это позволяет оценить объект недвижимости и его правовую характеристику.

Как следствие, переход прав на недвижимое имущество защищен процедурой государственной регистрации. Такое решение позволяет эффективно и без рисков инвестировать в недвижимость, способствует развитию строительной отрасли, улучшает развитие экономики благодаря вложениям в коммерческий сектор.