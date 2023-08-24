﻿В Смоленске прошел Фестиваль уличной еды — 2023

ВНа фестивале уличной еды определили победителя конкурса Russia Street Food Awards: Запад. Им стала Агроферма Катынь, которая представила сырные палочки из моцареллы в тесте фило с творогом и зеленью. Начинку из творога предложили двух видов: с укропом, петрушкой, а также с базиликом и вялеными томатами.



В прошлом году агроферма выиграла в конкурсе, приготовив жареный халуми.



В этом году в финал премии вышли следующие блюда:

мороженое из тыквы с попкорном из гречки и вафелькой с пряностями из бородинского хлеба ресторана «Чаплин» города Смоленска;

домашний медовик на палочке с топпингом из перетёртой малины, украшенный голубикой, студии тортов смолянки Вероники Бельковой;

нежные пончики из блинного теста с добавлением запечённого батата с начинкой из рубленой креветки смоленского ресторана «Zonda»;

сэндвич на ржаном хлебе «Физкульт-привет» тульской ремесленной пекарни «Традиция».



Угощали гостей фестиваля производители из Дагестана, Калуги, Брянска, Калининграда, Владивостока, Зеленоградска, Уфы, Тулы, Москвы и Беларуси. Смоленск же представили рестораторы — стритфуд «Коза Бургер», кафе «Grillzona», устричный бар «Del Mar, ресторан «Zonda», «кафе «Юность», кафе «Кукарелук», ресторан «Chaplin», кафе «Мехико», бар Малевич, стритфуд «Полная дичь», стритфуд «Кукарелук», кафе «Pit.Burger», кафе «Фантазия» и другие.



Также в рамках фестиваля состоялись — кинопоказы под открытым небом, научная лужайка для детей и взрослых, оригами, роспись пряников и лепка на гончарном круге, выступления музыкантов и диджей сеты.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Одной из целей путешествий в дальние края, это приобщение не только к достопримечательностям и культурным традициям различных регионов, но и знакомство с изысканной кухней нового места пребывания. Каждый край, область, республика нашей необъятной страны имеет свои гастрономические изыски, которые принято пробовать, привозить с собой в качестве сувениров и подарков.

В современных путеводителях для туристов и гостей — немало места уделяется таким вкусовым достопримечательностям, не давно в региональном СМИ был размещен ТОП-5 вкусных сувениров, которые можно попробовать и привести из Смоленской области, для себя с интересом узнал, что сюдя относятся не только вяземские пряники и смоленская смоква, а также демидовский зефир и пржевальский торт «Сапшо». Все это можно приобрести в строго определенном месте или в определенном количестве (в столовой поселка Пржевальское — лично видел надпись — торт «Сапшо» будет только в понедельник), это все говорит не просто о дефиците, но и востребованности местной кулинарии. Так смоляне стремятся для себя открывать новые вкусовые достопримечательности, но не всегда есть возможность доехать, добраться или приобрести эти изыски, и тут на помощь приходит российский бизнес, который готов поставить на наш вкус эти деликатесы. Вот и в минувшие выходные в Смоленске прошел двух дневный гастрономический фестиваль, уже второй по счету, на котором были выставлены на дегустацию разносолы из различных регионов нашей необъятной Родины. Жители и гости города могли не просто полюбоваться вдыхая все эти ароматы, но и лично попробовать все, что было привезено из Дагестана, Калуги, Брянска, Калининграда, Владивостока, Зеленоградска, Уфы, Тулы, Москвы и Беларуси.

Вдвойне приятная новостью, что уже второй года подряд одним из победителей конкурса стал местный производитель, агроферме Катынь, представившая сырные палочки из моцареллы в тесте фило с творогом и зеленью. Именно наша продукция поедет на Всероссийский фестиваль в Калининград, где бесспорно придется по вкусу всем любителям уличной еды, и привлечет в наш регион не только новых туристов и гостей, но и финансы, что благоприятно скажется на развитии других участников фестиваля, вовлекая все большие количество предприятий и производителей.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Смоленский Фестиваль уличной еды стал крупным межрегиональным мероприятием, с чем можно поздравить его организаторов. Смоляне имеют возможность попробовать на фестивале блюда из различных регионов, поучаствовать в оригинальных мероприятиях, сравнить продукцию различных брендов. Как отметили организаторы, смоляне имели возможность попробовать различные блюда — от башкирского бишбармака и дальневосточных пян-се до арзамасского гуся и калининградской строганины. Фестиваль уличной еды стал очередным крупным и ярким мероприятием, организованным на Смоленщине за последнее время. Раньше межрегиональные гастрономические фестивали такого рода обычно проводились в Москве и других городах-миллионниках, например, гастрономический фестиваль «Вкусы России» в Москве на Манежной площади.

Однако с 2017 года в Калининграде стали проводить Russian Street Food Awards и данная премия стала собирать десятки участников со всех регионов страны. Это главная премия на лучшее уличное блюдо России, которая входит в семью European Street Food Awards — крупнейшей награды в области уличной еды. Премию Russian Street Food Awards: Запад в этом году принял Смоленск, и мероприятие прошло на очень высоком уровне, порадовав смолян разнообразием кухни, а победитель — Агроферма Катынь сможет принять участие во Всероссийском финале премии в Калининграде в августе этого года.