﻿Теперь смоляне могут заключить свой первый контракт на прохождение военной службы на срок до 1 года





В Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения, в соответствии с которыми военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, или гражданин, пребывающий в запасе и изъявивший желание поступить на военную службу по контракту, может заключить контракт с Минобороны РФ на срок один год или меньший срок. При этом указанный контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы.

Для информации: ранее граждане могли заключать свой первый контракт сроком до 2 лет.

В Военном комиссариате Смоленской области отмечают, что в период мобилизации, военного положения и в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, контракт о прохождении военной службы может быть заключен:

— с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе, — на один год;

— с гражданином, пребывающим в запасе, — на один год или меньший срок.

Подробную информацию о военной службе по контракту и об изменении сроков смоляне могут получить в Пункте отбора на военную службу по контракту на улице Маршала Жукова, 12/2, жители районов – в любом военном комиссариате по месту пребывания или в мобильном пункте муниципалитета, а также на официальном сайте, по телефону «117» и в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Телеграм.