Схема одномандатных избирательных округов в Сафоновском районе

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е избирательной комиссии Смоленской области

от 13 октября 2022 года № 29/276-7 (выдержки)

Округ № 25

в границах:

части территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, включающей:

часть территории города Сафоново Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области, включающей:

улицы: 40 лет Октября, а/м Москва-Минск 298 км, Аграрная, Артема, Бакунина, Белинского, Бельская, Березовая, Вахрушева (дома №№ 18, 18а, от дома № 20 до конца), Глинки, Горная, Горняцкая, Городская, Дачная, Дзержинского, Дружбы, Западная 1-я, 2-я, Запольная, Заречная, Зои Космодемьянской, Ковалева, Карьерная, Кирпичный городок, Колхозная, Кооперативная, Краснофлотская, Красноармейская, Куйбышева, Ленинградская, Лермонтова, Лесная, Лизы Чайкиной, Луговая, Магистральная, Международная, Мира, Мичурина, Московская, Народная, Нахимова, Новая, Новокирпичная, Новошахтерская, Смоленская, Строителей (за исключением домов №№ 1, 2, 5, 6, 6а, 8б, 10, 10а, 10б, 12, 12а), Набережная, Озерная, Окружная, Парковая, Первомайская (дома №№ 14, 15, от дома № 33 до дома № 68 включительно, дома №№ 70, 70а, 72, 74), Полевая, Приозерная, Промышленная, Пугачева, Пушкина, Радищева, Районная подстанция, Репина, Речная, Российская,

Садовая 1-я, 2-я, Светлая, Северная, Седова, Смоленская, Советская

(дома №№ 31, 32, 33, 34, 36, 38, 46, 48, 48а, 50, 54, 56), Солнечная, Сосновая, Студенческая, Спортивная, Степана Разина, Суворова, Тельмана, Тимирязева, Толстого, Халтурина, Урицкого, Фурманова, Чкалова, Школьная, Шахта-3, Шахта-4, Щорса, Шахтерская, Энгельса (за исключением домов №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8), Энергетиков, Ярцевская, Ярцевская 1-я, 2-я;

проезды: Белинского, Городской, Западный, Запольный, Карьерный, Репина, Лесной, Тимирязева, Шахтерский, Энергетиков;

переулки: Комсомольский, Советский;

микрорайоны: 5, ГМП;

территории следующих муниципальных образований Смоленской области:

Барановское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области;

Беленинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области;

Вадинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области;

Вышегорское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области;

Зимницкое сельское поселение Сафоновского района Смоленской области;

Издешковское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области;

Казулинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области;

Николо-Погореловское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области;

Прудковское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области;

Пушкинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области;

Рыбковское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области;

Старосельское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области;

части территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, включающей территорию муниципального образования Капыревщинское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области

№ 26

в границах части территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, включающей

часть территории города Сафоново Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области, включающей:

8-го Марта, Андреева, Вахрушева (от начала до дома № 17 включительно, дом № 19), Володарского, Восточная, Гагарина, Гастелло, Геологов, Горького, Доватора, Дорожная, Железнодорожная, Заводская 1-я, 2-я, 3-я, Заозерная, Завокзальная, Звездная, Заслонова, Калинина, Карла Маркса, Кирова, Комсомольская, Коммунальная, Коммунистическая, Красногвардейская, Крупская 1-я, 2-я, Кутузова, Кутузова 2-я, Крылова, Ленина, Маяковского, Молодежная, Набережная 1-я, 2-я, Новомартовская, Октябрьская, Революционная, Пионерская, Пионерская 1-я, 2-я, Первомайская (от начала до дома № 12 включительно, дома №№ 18, 20, 20д, 69, 71, 73, от дома № 75 до конца), Привокзальная, Пригородная, Свободы, Сенная, Советская (за исключением домов №№ 31, 32, 33, 34, 36, 38, 46, 48, 48а, 50, 54, 56), Строителей (дома №№ 1, 2, 5, 6, 6а, 8б, 10, 10а, 10б, 12, 12а), Фрунзе, Химиков, Чапаева, Шишкина, Энгельса (дома №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8), Южная;

8-го Марта, Володарского 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, Гагарина, Калинина, Дорогобужский, Маяковского, Набережный, Новомартовский, Сенной;

Дорогобужский, Октябрьский;

1, 2, 3, МЖК