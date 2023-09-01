Старт досрочному голосованию

Сегодня в 8.00 началось досрочное голосование по выборам депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В голосовании также смогут принять участие жители новых территорий, временно проживающие на территории Смоленской области.

Голосование организовано на двух экстерриториальных избирательных участках в областном центре по адресу: г. Смоленск, ул. Черняховского, 29 (СОГАУ «Дворец спорта «Юбилейный»)

Время работы избирательных участков:

— 1-3 сентября с 8:00 до 20:00

-4 сентября с 8:00 до 15:00

Телефон «горячей линии»: 88002014907