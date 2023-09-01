Старт досрочному голосованию

Сегодня в 8.00 началось досрочное голосование по выборам депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В голосовании также смогут принять участие жители новых территорий, временно проживающие на территории Смоленской области.
Голосование организовано на двух экстерриториальных избирательных участках в областном центре по адресу: г. Смоленск, ул. Черняховского, 29 (СОГАУ «Дворец спорта «Юбилейный»)
Время работы избирательных участков:
— 1-3 сентября с 8:00 до 20:00
-4 сентября с 8:00 до 15:00
Телефон «горячей линии»: 88002014907
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