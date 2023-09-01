﻿Смоленская область присоединилась к Неделе продвижения здорового образа жизни среди детей

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России,численность абсолютно
здоровых детей, относящихся к первой группе здоровья, не превышает 10%, не
снижается число инвалидов детства и детей, страдающих хроническими
заболеваниями. Для повышения информированности подростков и их родителей о
важности ответственного отношения к своему здоровью Министерство
здравоохранения Российской Федерации объявило неделю с 28 августа
по 3 сентября Неделей продвижения здорового образа жизни среди детей.
Что способствует поддержанию и укреплению здоровья?
1. Ведение здорового образа жизни –
важнейшее условие сохранения здоровья любого человека. Основным фактором его
формирования должна быть семья, поскольку именно благодаря родным и близким
формируется установка на ведение ЗОЖ. Крайне важно родителям не только
проводить
с детьми и подростками беседы о важности занятий физической культурой
и спортом, но и самим быть для них примером – распрощаться с «вредными привычками», соблюдать режим сна и отдыха, принципы здорового питания, сделать так, чтобы дети росли в благоприятной эмоциональной атмосфере.
2. Детям и подросткам нужно проходить
профилактические осмотры для раннего (своевременного) выявления возможных
патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также
для определения групп здоровья и выработки рекомендаций
по оздоровлению.
Согласно статистическим данным, в Смоленской области за первое полугодие 2022 года зарегистрировано 214 детей с впервые в жизни установленным диагнозом ожирение, в возрасте 15-17 лет – 121 ребенок. За аналогичный период в 2023 году количество таких детей, страдающих лишним весом в возрасте до 14 лет, составило 94 человека, 15-17 лет – 81 ребенок, что на 56% и 33% соответственно меньше, чем годом ранее.
Не забывайте, что ежедневные двигательные
нагрузки для детей школьного возраста должны составлять не менее часа
в день. При этом
их интенсивность должна варьировать от средней до высокой. Например, час активной игры в командные игры или катания на велосипеде – это минимум физической нагрузки для растущего организма. Еще один вариант – два часа, пройденных быстрым шагом или потраченные на помощь в уборке квартиры. Кстати, собака в семье – отличный способ добавить ребенку ежедневно
как минимум час активного движения на свежем воздухе.
Спортивные секции или кружок танцев, активный семейный досуг в любое время года помогут ребенку не только увеличить уровень физической активности, справиться с лишним весом, но и сблизит всех членов семьи. Помните: чем больше ребенок двигается, тем лучше он развивается, растет и меньше болеет.
Самый простой и понятный способ обеспечить ребенка правильным питанием – это метод «умной тарелки».
Старайтесь не покупать и не хранить дома сладости, заменяя их небольшим количеством сухофруктов, ягод и фруктов.
Не посещайте рестораны быстрого питания. При необходимости выбирайте кафе, в меню которых есть полезные блюда.
Включайте побольше овощей в домашнее меню, приучайте к ним ребенка с раннего возраста, формируя полезные пищевые привычки. Вкусные блюда можно готовить без жарки: тушить, варить, запекать в духовке, использовать пароварку.
Исследования показали, что практическое, а не теоретическое знакомство с продуктами, например, совместная закупка продуктов, приготовление пищи и выращивание овощей и зелени на дачных грядках, могут способствовать увеличению потребления овощей детьми.
Берегите своих детей! Истинное выражение любви – это не угостить, а, наоборот, запретить ребенку съесть еще одну конфету или пирожное, помочь ему справиться с лишним весом.
К вредным привычкам относятся не только курение и алкоголь, но и зависимость от гаджетов. Чтобы уберечь детей от интернет-зависимости важно создать дома доверительную атмосферу. Обязательно находить время для общения, а еще стать для ребенка проводником в мир интернета, показывая интересные и полезные возможности сети. Добавьте ребенка в друзья в социальных сетях и поддерживайте с ним общение и на просторах интернета. Позаботьтесь о досуге ребенка. Меньше всего шансов получить негативный опыт у ребенка, который чем-то занят и находится в поле зрения взрослых.
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