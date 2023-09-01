﻿Смоленская область присоединилась к Неделе продвижения здорового образа жизни среди детей





По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России,численность абсолютно здоровых детей, относящихся к первой группе здоровья, не превышает 10%, не снижается число инвалидов детства и детей, страдающих хроническими заболеваниями. Для повышения информированности подростков и их родителей о важности ответственного отношения к своему здоровью Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило неделю с 28 августа

по 3 сентября Неделей продвижения здорового образа жизни среди детей.

Что способствует поддержанию и укреплению здоровья?

1. Ведение здорового образа жизни – важнейшее условие сохранения здоровья любого человека. Основным фактором его формирования должна быть семья, поскольку именно благодаря родным и близким формируется установка на ведение ЗОЖ. Крайне важно родителям не только проводить

с детьми и подростками беседы о важности занятий физической культурой

и спортом, но и самим быть для них примером – распрощаться с «вредными привычками», соблюдать режим сна и отдыха, принципы здорового питания, сделать так, чтобы дети росли в благоприятной эмоциональной атмосфере.

2. Детям и подросткам нужно проходить профилактические осмотры для раннего (своевременного) выявления возможных патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также

для определения групп здоровья и выработки рекомендаций

по оздоровлению.

Согласно статистическим данным, в Смоленской области за первое полугодие 2022 года зарегистрировано 214 детей с впервые в жизни установленным диагнозом ожирение, в возрасте 15-17 лет – 121 ребенок. За аналогичный период в 2023 году количество таких детей, страдающих лишним весом в возрасте до 14 лет, составило 94 человека, 15-17 лет – 81 ребенок, что на 56% и 33% соответственно меньше, чем годом ранее.

Не забывайте, что ежедневные двигательные нагрузки для детей школьного возраста должны составлять не менее часа в день. При этом

их интенсивность должна варьировать от средней до высокой. Например, час активной игры в командные игры или катания на велосипеде – это минимум физической нагрузки для растущего организма. Еще один вариант – два часа, пройденных быстрым шагом или потраченные на помощь в уборке квартиры. Кстати, собака в семье – отличный способ добавить ребенку ежедневно

как минимум час активного движения на свежем воздухе.

Спортивные секции или кружок танцев, активный семейный досуг в любое время года помогут ребенку не только увеличить уровень физической активности, справиться с лишним весом, но и сблизит всех членов семьи. Помните: чем больше ребенок двигается, тем лучше он развивается, растет и меньше болеет.

Самый простой и понятный способ обеспечить ребенка правильным питанием – это метод «умной тарелки».

Старайтесь не покупать и не хранить дома сладости, заменяя их небольшим количеством сухофруктов, ягод и фруктов.

Не посещайте рестораны быстрого питания. При необходимости выбирайте кафе, в меню которых есть полезные блюда.

Включайте побольше овощей в домашнее меню, приучайте к ним ребенка с раннего возраста, формируя полезные пищевые привычки. Вкусные блюда можно готовить без жарки: тушить, варить, запекать в духовке, использовать пароварку.

Исследования показали, что практическое, а не теоретическое знакомство с продуктами, например, совместная закупка продуктов, приготовление пищи и выращивание овощей и зелени на дачных грядках, могут способствовать увеличению потребления овощей детьми.

Берегите своих детей! Истинное выражение любви – это не угостить, а, наоборот, запретить ребенку съесть еще одну конфету или пирожное, помочь ему справиться с лишним весом.

К вредным привычкам относятся не только курение и алкоголь, но и зависимость от гаджетов. Чтобы уберечь детей от интернет-зависимости важно создать дома доверительную атмосферу. Обязательно находить время для общения, а еще стать для ребенка проводником в мир интернета, показывая интересные и полезные возможности сети. Добавьте ребенка в друзья в социальных сетях и поддерживайте с ним общение и на просторах интернета. Позаботьтесь о досуге ребенка. Меньше всего шансов получить негативный опыт у ребенка, который чем-то занят и находится в поле зрения взрослых.