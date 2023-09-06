В 2023 году в рамках досрочных выборов Губернатора Смоленской области и выборов депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва будет использован цифровой сервис «Стоп-Дубль».
«Стоп Дубль» — это обновленный цифровой сервис проверки однократности голосования на базе портала «Госуслуги».
Применение цифрового сервиса «Стоп-Дубль» позволит предотвратить возможность неоднократного получения и недобросовестного использования избирателями бюллетеней, а также поможет членам участковых комиссий быстро устанавливать факты получения избирателями бюллетеней на другом избирательном участке.
В Единый день голосования 8,9 и 10 сентября 2023 года на территории региона Цифровой сервис «Стоп-Дубль» будет применяться на избирательных участках восьми муниципальных образований Смоленской области, в том числе в городе Смоленске.
, будет ли использоваться данный сервис на Вашем избирательном участке можно у председателя соответствующей участковой комиссии.
#НовостиИКСО #ЕДГ2023_ГСО #ЕДГ2023_СОД
Будьте первым, кто оставит комментарий!