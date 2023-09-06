﻿Региональные инициативы в сфере образования





С 2019 года в России реализуется национальный проект «Образование», направленный на обеспечение возможности самореализации и развития талантов. Он появился по инициативе президента Владимира Путина, поставившего цель – помочь талантам и обеспечить равные возможности доступа к образовательным услугам.



В рамках нацпроекта построено более 800 новых школ общей мощностью более 498 тысяч мест. Открыты 14 тысяч центров образования «Точка роста» в сельской местности и малых городах. Созданы 232 детских технопарка «Кванториум», 198 центров цифрового образования «IT-куб».

В субъектах Российской Федерации работают центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, центры опережающей профессиональной подготовки и более 3100 современных мастерских. Создано более 1 миллиона новых мест дополнительного образования.

В рамках нацпроекта реализуется 8 федеральных проектов, таких как «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Социальные лифты для каждого» и другие.

Какие достижения в рамках национального проекта «Образование» вы наблюдаете в своем регионе? Какие оригинальные в инициативы в сфере образования реализуются у вас? Насколько динамично развивается образование в вашей местности, какими методами можно сделать его более современным и отвечающим потребностям экономики? Какие проблемы образовательных учреждений наиболее актуальны для вашего региона, каким образом их можно решить?

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Образованное население нашей страны – это одна из важнейших задач стоящих перед нашим обществом. Владимир Владимирович Путин не зря обеспокоен этой ситуацией в стране.

В последние годы немало делается в этом направлении. В рамках национального проекта «Образование» внедрены программы, способствующие развитию профессионального мастерства педагогов, и дополнительного образования учащихся. В Смоленской области делается все необходимое для внедрения этих программ.

В целях более эффективного образования для потребностей экономики, возможно, необходимо вернуться к нашему забытому опыту, когда во время учебного процесса в школах учащиеся получали дополнительное образование по рабочей специальности и после окончании школы получали документ о дополнительном образовании. Выходя из стен школы, учащиеся уже имели специальность, которой могли воспользоваться в своей жизни.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Система образования в Смоленской области в настоящее время переориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда. Расширяются программы набора на целевые места обучения, что позволяет обеспечить выпускников гарантированными рабочими местами после завершения обучения и одновременно закрыть потребности в районах области по приёму на работу медицинских работников, работников сферы образования. Помимо этого, осуществляются значительные вложения по ремонту и реконструкции образовательного фонда.

Кроме того, расширяется внедрение сетевых образовательных программ, когда обучающиеся имеют возможность задействовать ресурсы нескольких образовательных организаций для получения максимального объёма компетенций в рамках обучения.

В этом году по итогам визита в Смоленск председателя Правительства Михаила Мишустина заключено соглашение о реализации сетевых программ Московского авиационного института и Смоленского государственного университета. С сентября студенты приступят к обучению по направлениям «Самолёто- и вертолётостроение» и «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». Программы подготовят молодые кадры для смоленского авиационного завода.

Кроме того, в рамках сетевых программ развивается международное сотрудничество между университетами. подписано соглашение между Смоленским государственным университетом и Витебским государственным технологическим университетом (Республика Беларусь) о реализации сетевых образовательных программ по направлениям «Технология и проектирование текстильных изделий», «Дизайн костюма и тканей», к обучению студенты приступят в 2024 году.

Среди актуальных вопросов развития системы образования следует отметить необходимость разработки новых образовательных программ для перехода на обучение в рамках программ специалитета во исполнение решений, озвученных в Послании Президента РФ Федеральному собранию. Переход на Болонскую систему в части ликвидации специалитета был не всегда оправданным, и теперь необходимо разработать базу для возврата к проверенным программам подготовки базового обучения специалистов.