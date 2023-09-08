Смолянам рассказали о социальном проектировании﻿





Команда проекта «Территория поддержки НКО», реализуемого фондом социальной поддержки граждан «Феникс», провела 78 семинаров в каждом муниципальном образовании региона. В результате свыше 550 человек узнали тонкости социального проектирования и теперь смогут создать собственные проекты для участия в грантовых конкурсов.

В каждом районе было проведено по три семинара. Тематика каждого мероприятия была разработана командой проекта в соответствии с запросами инициативных граждан, планирующих развивать социальное проектирование в своих муниципалитетах. Так, в рамках молодежного трека, участниками которого стали смоляне в возрасте от 14 лет, эксперты рассказали о работе некоммерческого сектора региона, а также познакомили с азами создания заявки на грантовый конкурс. Активные участники семинаров получили возможность пройти практику на базе ключевых некомерческих организаций области. Например, Савостьянов Богдан из Ярцева вместе с Хутовой Алисой из Смоленска стажируются на базе АНО «Центр массовых коммуникаций и развития молодежи». До конца года ребята будут курировать шесть молодежных районных сообществ, которым помогут провести ряд мероприятий.

Инициативных граждан, уже имеющих опыт работы в некоммерческом секторе, ждало более углубленное погружение в социальное проектирование вместе с экспертами проекта. Представителям районных НКО, территориального общественного самоуправления на двух тематических семинарах подробно рассказали о возможностях: о малоизвестных и крупных гранатовых конкурсах, а также других источниках финансирования. Помимо этого, эксперты поделились практическими рекомендациями: теперь участники семинаров знают, как корректно оформить заявку и преподнести проект так, чтобы повысить свои шансы на получение поддержки как региональных, так и федеральных фондов. Уже есть и первые результаты: в настоящее время подготовкой заявки на грантовый конкурс занимается АНО «Семейный спортивно-досуговый клуб «Гармония». Организация совместно с местными властями разрабатывает проект, направленный на реабилитацию детей-инвалидов на территории Дорогобужского района.

Стоит отметить, что после обучающих мероприятий командой проекта проводились индивидуальные консультации отдельных НКО и инициативных граждан.

«Надеемся, что данный проект станет толчком к дальнейшему развитию некоммерческого сектора в регионе. Многие проблемы муниципалитетов можно решить в рамках грантовой истории, не привлекая при этом средства районного и областного бюджетов. Наша команда постаралась на своих семинарах охватить все этапы социального проектирования: от идеи регистрации НКО до подачи заявки в ведущие грантовые конкурсы страны.

Подача заявки на грантовый конкурс — достаточно непростой и кропотливый процесс, в котором необходимо учитывать много аспектов. Поэтому мы не бросаем наших коллег и готовы консультировать на всех этапах работы на безвозмездной основе», — отметил председатель общественной палаты Смоленской области, руководитель фонда социальной поддержки граждан «Феникс» Денис Пестунов.

Проект «Территория поддержки НКО» реализуется фондом социальной поддержки граждан «Феникс» при поддержке Департамента Смоленской области по внутренней политике и Фонда президентских грантов.