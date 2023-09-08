﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики кожных заболеваний





Кожа — это не просто самый крупный орган в организме человека, но и наша связь с окружающим миром. Благодаря коже мы чувствуем прикосновения, боль, тепло и холод, она защищает наш организм от негативных воздействий окружающей среды и выводит продукты обмена. Через кожу также происходит процесс дыхания. Кожный покров, как индикатор, отражает и внутреннее состояние человека, будь то проявление каких-либо заболеваний, эмоций и чувств. Важно помнить, что к коже также относятся и ее придатки (волосы и ногти, сальные и потовые железы).

Кожные заболевания — болезни, которые поражают непосредственно сам кожный покров и дериваты. Ими могут страдать люди любого возраст и пола. По данным ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер», в Смоленске и области за 2022 год у детей и подростков было зарегистрировано 2 435 случаев таких заболеваний, как атопический дерматит, контактный (аллергический) дерматит, экзема и псориаз.

— Диагноз «контактный и аллергический дерматит» за 2022 год впервые был выставлен 684 детям до 14 лет и 126 подросткам, что не превышает показатели прошлых лет и находится на стабильном уровне. Это связано с регулярным диспансерным наблюдением, проведением санитарно-гигиенической работы среди населения, — отмечает главный внештатный специалист по дерматовенерологии Департамента Смоленской области по здравоохранению, главный врач ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер» Сергей Евстафьев.

Кожа является одной из визуальных локализаций на предмет диагностики такого онкологического заболевания, как меланома. Первичный осмотр кожных покровов проводит врач-терапевт на этапе диспансеризации, при возникновении подозрений на данное заболевание пациент направляется на консультацию к врачу-дерматовенерологу. Поэтому нужно ежегодно проводить осмотр пигментных пятен и родинок. Ведь полный осмотр врачом имеет важнейшее значение, в том числе и для диагностики злокачественных заболеваний.

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Меры профилактики заболеваний кожи, следующие:

— Соблюдайте гигиену кожи. Она включает в себя ежедневное мытье с использованием специальных средств гигиены, а также смену нательного белья, колготок, носков и одежды. При необходимости для защиты кожи могут быть использованы специальные кремы и эмоленты, смягчающие и увлажняющие средства. Подросткам необходимо еще более внимательно относиться к чистоте кожных покровов, так как происходит избыточная выработка секрета сальными железами.

— Носите только свою чистую и сухую обувь, не забывайте о ней и при посещении бань, саун, бассейнов. Если у вас есть проблема, связанная с повышенным потоотделением, то используйте специальные дезинфицирующие средства для обуви и проконсультируйтесь со специалистом.

— Делайте маникюр и педикюр дома личными инструментами или в салонах, где проводится стерилизация или используется одноразовый инструментарий.

— Защищайте кожу от негативного воздействия солнечных лучей.

-Будьте осторожны, контактируя с больными людьми и домашними животными, некоторые кожные заболевания имеют инфекционный характер и передаются контактно-бытовым путем (чесотка, грибковые заболевания, педикулез).

— Правильно питайтесь, следите за здоровьем своего организма и меньше нервничайте.