«Единая Россия». Единая страна

Свою гражданскую позицию на выборах Губернатора Смоленской области и депутатов Смоленской областной Думы в Сафоновском районе продемонстрировали 14036 жителей. Явка составила 34,25%.

Каковы же итоги избирательной кампании-2023? На выборах Губернатора Смоленской области с огромным отрывом победил действующий глава региона Василий Анохин. Надо отметить, что его результат 87,9% – самый большой в нынешней избирательной кампании глав регионов. На втором месте в области Андрей Максимов (КПРФ), на третьем Михаил Ковалев (ЛДПР), а замыкает список Роман Шклавец («Коммунисты России»).

На выборах в Смоленскую областную Думу VII созыва лидерами стали «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Только эти партии преодолели 5%-ный барьер голосов, следовательно, новый региональный парламент станет трехпартийным.

Что касается одномандатных избирательных округов в Сафоновском районе, то наибольшее количество голосов набрали Александр Станьков (округ № 25) и Любовь Ульянова (№ 26). Оба они представители «Единой России». Это значит, что можно с уверенностью сказать: партийные проекты по ремонту образовательных учреждений, домов культуры, благоустройству дворовых и общественных территорий, реконструкции почтовых отделений, ФАПов, продолжатся. Командный дух и сплоченность преодолеют любые трудности и приведут к успеху.