Смоленская область присоединилась к Неделе сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости

Сегодня разными видами алкогольных напитков буквально завалены прилавки продовольственных магазинов. 60% пьющих, или 42,7 млн. россиян подвержены «тяжелому эпизодическому пьянству». По классификации ВОЗ, это те, кто выпивает раз в месяц минимум 60 граммов чистого алкоголя за один раз, что эквивалентно 1,2 л пива или 150 мл водки (либо другого крепкого напитка).

Смоленская область, по информации портала федерального проекта «Трезвая Россия», по итогам 2020 года вошла в топ-30 самых пьющих регионов страны, заняв в рейтинге трезвости 56-е место из 85 имеющихся.

Для алкоголя не существует безвредных доз, как и для любого другого наркотика. Разговоры об «умеренных» дозах и «культурном» распитии — это всего лишь ловушка. Все пьющие и алкоголики начинают с малых доз. Чем это заканчивается — общеизвестно. При потреблении спиртных напитков образуются токсины, которые повреждают нейроны в головном мозге. Но алкоголь приводит не только к неврологическим нарушениям в виде потери памяти. Он является причиной более 200 заболеваний. В 48% случаев потребление алкоголя становится причиной смерти от цирроза печени, в 26% — от панкреатита, в 5% — от рака молочной железы. Потребление алкоголя в 27% случаев является причиной смерти в ДТП, в 18% случаев — суицида.

«По данным российского исследования ЭССЕ 73,2% населения РФ употребляет алкоголь (72,1% мужчин и 74,1% женщин). Существенной региональной вариабельности этих показателей в ЦФО, к которому относится наша область, нет. Ежегодно алкоголь становится причиной смерти 550-700 тысяч россиян. Едва ли не каждая третья смерть, так или иначе, связана с употреблением алкоголя. Этот факт является угрозой национальной безопасности. Если показатели потребления выше 8 литров на душу — это грозит угасанием этноса, то есть, народа», — прокомментировала главный внештатный профилактолог Департамента Смоленской области по здравоохранению, заведующая Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Лебедева. — Более того, после пандемии COVID-19 вирус очень сильно изменил так называемый «клеточный континуум» в организме человека. Оболочка клетки стала такой, что теперь она не выдерживает токсичного воздействия алкоголя и «ломается». В организме моментально запускается деструкция в виде той или иной патологии. Поэтому мы повторяем: безопасных доз алкоголя не существует в принципе! Сегодня вопрос стоит так: либо пить, либо жить».

На сегодняшний день самым популярным, доступным и эффективным методом лечения алкогольной зависимости считается 12-ти шаговая программа анонимных алкоголиков (АА). Это строго добровольное объединение людей для решения общей проблемы. 12 шагов предусматривают, прежде всего, признание зависимости и неспособности избавиться от нее своими силами. Поэтому и требуется взаимопомощь: люди выздоравливают сами, помогая другим!