БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ﻿





Железная дорога – это зона повышенной опасности. Движение по ней не прекращается в любое время суток и при любых погодных условиях.

Но нередко железная дорога становится и «пешеходной» для жителей небольших населенных пунктов, особенно при неблагоприятной погоде. Мало кто знает, что поезд, следующий со скоростью 90 км/час за одну секунду преодолевает 25 метров, со скоростью 140 км/час , такие как «Ласточка «, почти 40 метров, а пешеходу для прохода через железнодорожный путь требуется не менее пяти-шести секунд.

Движущийся поезд остановить непросто. Тормозной путь грузового поезда в зависимости от веса, профиля пути в среднем составляет около тысячи метров, а иногда и более. Тем более что железнодорожный подвижной состав в силу специфики своего устройства не имеет возможности свернуть с пути в отличие от других видов транспорта.

Хождение по путям станций и перегонов (переход в не установленном месте) всегда связано с риском и опасностью для жизни. Тем не менее, есть люди, которые пренебрегают мерами личной безопасности, грубо нарушают правила и подвергают свою жизнь опасности, а иногда гибнут по своей вине.

Железнодорожники принимают все меры для того, чтобы полностью устранить или свести к минимуму количество несчастных случаев. Несмотря на принимаемые меры, количество пострадавших на железной дороге не уменьшается, а растет. Необходимо отметить, что 70% пострадавших находились в нетрезвом состоянии. Наиболее часто происходят случаи травмирования граждан на перегонах Бородино-Уваровка, Уваровка-Гагарин, Мещерская-Вязьма, Сафоново-Милохово, Милохово-Ярцево, Кардымово-Духовская, Красный Бор-Ракитная – там, где в зоне железнодорожных путей находятся дачные участки, жилой сектор, гаражи и т.п.

В целях предупреждения случаев травмирования граждан вблизи железных дорог и при проезде в железнодорожном транспорте, хотим еще раз напомнить основные правила безопасности на железнодорожном транспорте.

Пешеходы должны переходить железнодо­рожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где мостов и тоннелей нет, граждане должны переходить железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути».

Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов.

При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижно­го состава по соседним путям, продолжить переход.

Подходя к железнодорожному переезду, граждане должны внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходить пути можно только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти через пути, необходимо убедиться, не приближаются ли к переезду поезд, локомотив или вагон.

ПОМНИТЕ, ЭТО ЗАПРЕЩЕНО НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ:

1. Ходить по железнодорожным путям.

2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.

3. Переходить через путь сразу же после прохо­да поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.

4. На станциях и перегонах подлезать под ваго­ны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.

5. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса.

6.Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов.

7. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей пригородных поездов.

8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии.

9. Оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах.

10. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда.

11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути.

12. Устраивать на платформе различные подвижные игры.

13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в не установленных для курения местах в поездах местного и дальнего сообщения.

14. Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки.

Можно было бы привести множество примеров несчастных случаев, в которых виновными являются беспечные граждане, перебегающие железнодорожные пути в непосредственной близости перед идущим поездом или пользующиеся рельсовой колеей, как пешеходной дорогой, не замечая приближающейся поезд и не слыша звукового сигнала, предупреждающего о надвигающейся с большой скоростью опасности. Горе для семьи, когда под колесами поезда погибает или становится инвалидом близкий человек. Но мало кто задумывается над тем, что испытывает машинист поезда, когда видит, как стремительно уменьшается расстояние между поездом и человеком, а беду отвести невозможно. Скрежет тормозов локомотива при экстренном торможении, удар человеческого тела по локомотиву, и обрывается или калечится чья-то жизнь. Поезд стал. Локомотивная бригада извлекает из-под вагонов безжизненное, порой искалеченное, тело. И после этого поднимается в кабину локомотива и продолжает вести дальше состав с доверенными пассажирами и грузами. Напряженно смотрят машинист и его помощник на бегущие навстречу рельсы, на сигналы светофора, готовые в любую минуту применить экстренное торможение в том случае, если на пути появится беспечный человек. Только бы услышал тот человек тревожный сигнал локомотива, только бы успел вовремя сойти с пути.

Железная дорога не опасна для тех, кто соблюдает правила, кто внимателен и осторожен, дисциплинирован в опасной зоне. А правила железнодорожного транспорта просты, надо просто их выполнять.