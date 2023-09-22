Не просто работа, а нечто большее

Седов Владимир Владимирович

Председатель правления Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»

«Служба по контракту – это не просто работа, а нечто большее. Бойцы защищают нашу Родину, стоят на передовой в борьбе с фашизмом, поэтому я считаю, что сегодня такая служба востребована как никогда. Все, кто заключает сегодня контракт, – это настоящие мужчины, патриоты нашего Отечества. Нам нужно объединяться, действовать сообща – и тем, кто здесь, и тем, кто находится сейчас на передовой. Я призываю всё мужское население Смоленской области, которое имеет необходимые для этого возможности, определенные приказами Министра Обороны, поступать на контрактную службу и с оружием в руках защищать честь, свободу и независимость нашей страны. Все мы должны стать единой командой, только тогда сможем победить эту фашистскую чуму и защитить мирное небо, чтобы наши дети не боялись ходить по улицам.»