ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие наши ветераны, уважаемые жители Смоленской области!

Поздравляю вас с 80-летним юбилеем освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Днем города-героя Смоленска!

Сегодня особенный день, чтобы вспомнить тех, кто освобождал нашу страну, Смоленщину. Задуматься о сломленных войной судьбах. О тех, кому пришлось из руин восстанавливать мирную жизнь. Смоленская область стала одним из символов мужества и стойкости наших предков. Их подвиг вечен. Город-герой Смоленск, города воинской славы Ельня и Вязьма – за этими почетными званиями история страшных сражений, в которых завоевывалась победа советскими воинами из разных уголков нашей Родины.

Мы склоняем головы перед светлой памятью всех павших в годы Великой Отечественной войны – каждого, кто отдал свою жизнь ради освобождения Смоленской области, всей нашей страны и мирного будущего последующих поколений.

От всей души я желаю вам благополучия, мира, добра и крепкого здоровья, а Смоленской области – развития и процветания!

Сергей Неверов, заместитель председателя Государственной Думы,

член фракции «Единая Россия»