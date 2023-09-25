Эксперты ВАО АЭС дали высокую оценку уровню эксплуатации Смоленской станции





На Смоленской станции – первой в концерне «Росэнергоатом» – опробован новый формат взаимодействия со Всемирной ассоциацией операторов, эксплуатирующих АЭС. Команда экспертов провела визит функционально-технической поддержки по методологии улучшенного мониторинга.

Улучшенный мониторинг эксплуатации – один из пяти потоков, которые реализуются в рамках инициативы «Курс на совершенство», сфокусированной на 10-летней перспективе работы ВАО АЭС и смещении акцента на факторы долгосрочного повышения эффективности производственных показателей. Смоленская станция заняла активную позицию во внедрении инициативы и признана одним из региональных лидеров в развитии проекта, что стало причиной для замены повторной партнерской проверки на визит экспертов функционально-технической поддержки как части системы улучшенного мониторинга.

Как отметил руководитель функционально-технической поддержки Московского центра ВАО АЭС Андрей Проходцев, профессионализм команды, сложившейся на Смоленской АЭС, позволяет обоснованно ожидать, что производственная деятельность будет непрерывно улучшаться в обозримой перспективе.

«Есть сильные лидеры, мотивирующие персонал на совершенствование, есть доверие и открытость коллектива, всеобщая заинтересованность – от руководителей высшего звена до специалистов по анализу показателей, – подчеркнул Андрей Проходцев. – Это очень важно для объективной оценки, дальнейших коммуникаций. Для ВАО АЭС Смоленская атомная станция много лет является кадровым донором и донором хороших практик. В ходе визита мы писали траекторию предполагаемых изменений на полугодовой временной горизонт, основанную как раз на эффективности командной работы и имеющихся компетенциях. Пришли к выводу, что в большинстве случаев траектория либо стабильная, либо улучшающаяся. Наш прогноз в этом плане позитивный».

В отличие от партнерских проверок, визит функционально-технической поддержки сосредоточен не на поиске недостатков, а на формировании сбалансированной картины текущего состояния в ключевых областях, влияющих на безопасность и надежность энергоблоков (эксплуатация, техобслуживание и ремонт, инженерная поддержка, организационная структура). Эксперты вместе с партнерами от станции выполнили широкий спектр оценок, вместе определили направления, в которых можно достичь большей эффективности, приложив дополнительные усилия. Динамика отслеживается непрерывно, чтобы определить на ранней стадии признаки ухудшений, своевременно принять корректирующие меры и улучшить ситуацию. Взаимодействие продолжится в онлайн-формате.

«Непрерывный диалог с экспертами, вовлеченность нашего персонала и обратная связь ВАО АЭС точно принесут серьезный положительный результат, – уверен директор Смоленской станции Павел Лубенский. – Открытость – знак качества нашего коллектива, всегда рады партнерским визитам, когда можно обменяться информацией, полезной для безопасности – безусловного приоритета в атомной энергетике. Высокий уровень эксплуатации, отмеченный в ходе визита функционально-технической поддержки, – не воспринимаем как повод для самоуспокоения. Мы стремимся к тому, чтобы каждый сотрудник на своем рабочем месте понимал, какой вклад он вносит в улучшение, был мотивирован на достижение все более и более высоких результатов. Проанализируем обозначенные точки роста и примем план действий, чтобы сделать еще один шаг к совершенствованию».

По словам представителя Московского центра ВАО на Смоленской АЭС Евгения Федорова, пока результаты визита носят предварительный характер, они будут доработаны в Московском центре во взаимодействии с партнерами от Смоленской АЭС. Окончательные выводы будут озвучены на коллегиальном совещании, после чего станет известен уровень дальнейшего взаимодействия между Смоленской атомной станцией и ВАО АЭС в рамках улучшенного мониторинга: базовый мониторинг, расширенный мониторинг, поддержка или целенаправленная поддержка. От присвоенной категории зависит периодичность визита функциональных экспертов и потребность в дополнительных мероприятиях: миссиях поддержки, семинарах, рабочих встречах, обучении.

Во Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции, все организации мира, эксплуатирующие АЭС, всего в их составе 450 энергоблоков.

Миссия организации — максимально повышать безопасность и надежность АЭС во всем мире, прилагая совместные усилия для оценки, сравнения с лучшими достижениями и совершенствования эксплуатации посредством взаимной поддержки, обмена информацией и использования положительного опыта.

Атомная энергетика России демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивое развитие. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке, продолжает обеспечивать экономическую безопасность страны, надежно снабжать предприятия и жителей экологически чистой электроэнергией.

Управление информации и общественных связей

Смоленской АЭС