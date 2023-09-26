В переплетении времен и судеб

ГАЗЕТА «САФОНОВСКАЯ ПРАВДА» ПОДВЕЛА ИТОГИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «В августе 43-го».

Торжественное мероприятие прошло в Центральном дворце культуры 21 сентября. Всего в нашем проекте приняло участие около полутора тысяч человек.

Победителям и призерам конкурса «Это надо живым» в разных номинациях были вручены почетные грамоты и подарки. Тем, кто помогал в реализации проекта, – благодарственные письма.

Музыкальные номера в исполнении танцевальных коллективов «Ритм» (руководитель Елена Филиппенкова) и «Пластилин» (руководитель Мария Ломаченкова), солистов Анастасии Федосеенковой, Надежды Чуенковой и Рамина Кадырова украсили мероприятие, за что им отдельное спасибо.

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