Открыта регистрация на главный экспортный форум страны «Сделано в России»

Открыта регистрация на главный экспортный форум страны «Сделано в России», который пройдет 19-20 октября в Манеже в Москве. «Сделано в России» является ключевым событием в области экспорта и внешнеэкономической деятельности. Он направлен на продвижение российских товаров и услуг на международные рынки, а также на улучшение бизнес-климата в стране. Организатор – Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

«Форум «Сделано в России» предоставляет уникальную возможность обсудить главные вызовы и актуальные вопросы внешней торговли, проанализировать экспортные результаты работы за год, разработать практические решения для расширения международного сотрудничества и определить основные направления развития в рамках новой глобальной архитектуры торгового сотрудничества», – уточнила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

На мероприятии соберутся представители крупного, среднего и малого бизнеса со всей России, власти, профильных ассоциаций и объединений, банков, деловых СМИ, признанных экспертов и зарубежных делегаций. Важно отметить, что на форум приезжают иностранные предприниматели, которые заинтересованы в сотрудничестве с российскими экспортерами.

Принять участие в форуме могут все желающие. Регистрация уже открыта и проводится на официальном сайте форума –forum.exportcenter.ru .

Форум «Сделано в России» предоставит возможность знакомства с ведущими компаниями-экспортерами, обмена опытом успешных проектов и налаживания деловых контактов.

Организаторы мероприятия гарантируют обширную программу, которая включает пленарную сессию, секции и круглые столы, где эксперты смогут поделиться своими знаниями и опытом, обсудить актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности и принять участие в дискуссиях наиболее важных проблем.

Отдельное внимание будет уделено программе по страновому продвижению отечественной продукции «Сделано в России». Она ориентирована на широкое участие государства и бизнеса по повышению узнаваемости российских товаров. Так, будет организована экспозиция, которая познакомит широкую аудиторию и зарубежных партнеров с участниками Made in Russia, продемонстрирует их конкурентоспособность и экспортный потенциал.

Также на форуме наградят лучших экспортеров России — победителей федерального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года». На церемонии отметят компании, которые смогли нарастить объемы экспорта и найти возможности для развития бизнеса.