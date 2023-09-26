﻿Смоленская АЭС впервые презентовала экологический отчет в новом формате





Смоленская АЭС представила общественности отчет по экологической безопасности за 2022 год. Впервые публичная презентация состоялась в информационно-выставочном комплексе, открытом в ЦИСО «Нейтрино», где прошлое и настоящее атомной отрасли, традиции и достижения представлены в современном дизайне и на интерактивном оборудовании.

«Ответственное производство и потребление, недорогостоящая и чистая электроэнергия, сохранение природных экосистем — цели устойчивого развития, утвержденные приоритетными в корпоративной политике Росатома, – подчеркивает начальник отдела охраны окружающей среды Светлана Лубенская. – Наша атомная станция как экологически ответственное предприятие стремится поддерживать гармонию с природой, ежегодно направляя ресурсы на поддержание экологического благополучия региона своего расположения, внедряя новые природоохранные практики, реализуя экологические акции и эколого-просветительские мероприятия. Их цель – не только повышение уровня личной ответственности за окружающую среду, но и как следствие повышение качества жизни будущих поколений».

Из специально снятого документального фильма гости узнали, что атомная станция в 2022 году продолжила демонстрировать надежную и безопасную работу, реализовывать природоохранные мероприятия, на них направлено 27,5 млн рублей. Один из самых значимых проектов – зарыбление водохранилища, в акваторию выпущено 600 тысяч мальков белого амура и белого толстолобика. Они борются за экологическую чистоту водоема, поедая фитопланктон.

Кроме того, поддерживается эффективность очистных сооружений, реконструируются действующие и вводятся в эксплуатацию новые водоотводящие сооружения, организовано селективное накопление промышленных отходов, содержащих полезные компоненты, и передача их на вторичную переработку. Все объекты станции оснащены контейнерами для отработанных батареек, макулатуры и отработанной оргтехники. Отдельно проводятся дни макулатуры.

Кстати, инициированный экологами в 2022 году проект по исследованию биоразнообразия флоры и фауны на территории присутствия Смоленской АЭС включен в отраслевую базу лучших практик устойчивого развития и предложен к тиражированию. Еще один проект «ЭкоЛогично» победил в Международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие», организованном Неправительственным фондом имени Вернадского.

Атомная станция много лет непрерывно контролирует состояние окружающей среды на территории своего расположения по химическому, физическому и радиационному факторам. Для этого существует комплексная система мониторинга со специализированными собственными и независимыми лабораториями, парком современного оборудования и приборов, программными средствами и методиками измерений.

«Мы ведем мониторинг атмосферного воздуха, осадков, почвы, воды в скважинах и поверхностных водоемах, донных отложений, растительности, трудно найти объект, который не подвергается контролю, — отметил начальник лаборатории внешнего радиационного контроля Юрий Ивченко. – В округе круглосуточно работают 15 наблюдательных постов системы АСКРО, с получаемыми данными в режиме онлайн может ознакомиться любой желающий, зайдя на сайт Russianatom.ru. Анализ показывает, что экологическая обстановка в целом и по радиационному фактору благоприятная».

Ежегодно внешние эксперты проверяют, как фактически соблюдаются экологические требования. В 2022 году инспекции Росатома и Росприроднадзора подтвердили лидерство Смоленской АЭС в области охраны окружающей среды, стремление улучшать качество природы, жизни и здоровья людей. Атомная станция успешно прошла независимую сертификацию на соответствие международному стандарту 14001, а это дополнительная гарантия надежности, безопасности и профессиональной компетентности.

Представителей власти, педагогов, врачей, ветеранов и журналистов заинтересовал новый формат форума, они с увлечением погрузились в мир атомной энергии и узнали новости о важнейшем направлении природоохранной деятельности градообразующего предприятия. Оценить разные источники излучения любого предмета они смогли на передвижном дозиметре, а уровень собственной радиоактивности – на ростовом радиометре. Особое внимание привлекли объемные макеты реактора и турбины в разрезе со световой индикацией тепловой схемы и систем безопасности, макеты единственной в мире плавучей атомной станции и реактора БН‑1200, 3D-модель генерирующих мощностей, которые придут на смену действующим энергоблокам САЭС.

«Смоленская станция – бессменный лидер производственной системы Росатома, – подчеркнул глава города Анатолий Терлецкий. – Используя инструменты непрерывного совершенствования, специалисты решили сделать шаг вперед. Хорошая идея – изменить формат публичной отчетности на экскурсионный, более познавательный и даже интерактивный, ведь в информационно-выставочном комплексе можно не только послушать, но и что-то сделать своими руками».

Депутат Десногорского горсовета, заместитель главного инженера ООО «Смоленская АЭС – Сервис» Сергей Чуприн также дал положительную оценку новому формату презентации.

«Ни для кого не секрет, что Смоленская АЭС четко соблюдает требования законодательства, является примером открытости, ответственного отношения к экологии и рационального природопользования, а презентация показала, что атомная станция развивается так стремительно, что за ней можно не успеть, – отметил Сергей Чуприн. – Отчет обрел большую информационную ценность за счет представления в выставочном комплексе, где представлены все этапы жизнедеятельности энергоблоков, эксплуатируемых в стране».

На презентации торжественно наградили победителей и призеров Международного конкурса «В объятиях природы».

Экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды.

Управление информации и общественных связей

Смоленской АЭС