Стало известно, какие сериалы чаще смотрят россияне

Снятый в Смоленске сериал «Вампиры средней полосы» стал одним из самых обсуждаемых в стране за последние годы. Эксперты отмечают, что уход зарубежных онлайн-платформ для просмотра кино и сериалов адаптировал медиапространство к новой реальности, а также подтолкнул к развитию российский кинематограф.

Социологическое агентство «Вебер» проанализироваломедиапотребление и выяснило, как трансформировались привычки и предпочтения россиян, какие сериалы стали самыми упоминаемыми и популярными.

34% смотрят и отечественные, и зарубежные проекты, тем временем исключительно отечественные — 18% опрошенных. По результатам исследования, треть респондентов смотрят как российские, так и иностранные многосерийные картины. При этом зарубежный кинематограф наиболее востребован у молодежи, а российский — у старшего поколения.

Говоря о любимых сериалах, респонденты чаще всего вспоминали именно российские: «След», «Ментовские войны», «17 мгновений весны». А вот американская «Игра престолов» оказалась лишь на четвертом месте в топе ответов.

Также «Вебер» изучил и предпочтение россиян по жанрам сериалов. Самыми популярными оказались: детектив — 43%, исторические — 33%, комедии (в целом) — 27%.

Помимо этого, респонденты назвали жанры, которые в России получаются лучше всего. В топ попали детективы, военные, исторические. А вот рейтинг худших возглавили ужасы, фэнтези и мистика.

«Вебер» — проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.