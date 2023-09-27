﻿В Смоленской области ведется ремонт 60 воинских захоронений и мемориальных знаков





В этом году в регионе отремонтируют 60 воинских захоронений и мемориальных знаков, 24 из них в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

В год 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков Администрация Смоленской области обращает особое внимание на благоустройство воинских захоронений, мемориалов, памятников. За прошедший месяц только по федеральной программе в регионе отремонтировано 7 объектов, а всего до конца года приведут в порядок 12 воинских захоронений и 12 мемориальных досок, на которые будут нанесены имена 1300 бойцов, погибших при защите Отечества.

Так, например, в августе восстановлены братское захоронение №2 в селе Боголюбово Холм-Жирковского района и братская могила советских военных летчиков, погибших в боях с гитлеровцами в 1943 году, в деревне Доброселье Монастырщинского района.

Помимо этого, муниципалитетам выделено свыше 18 млн рублей из областного бюджета на ремонт 36 памятников и братских могил. Работы на большинстве объектов уже завершены.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В этом году отмечается 80-летний юбилей освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков, с той памятной даты минуло уже много лет, с каждым годом все дальше и дальше уходит история от тех траурных дней. Но не смотря на пройденные годы, не зарастают раны, нанесенные войной и оккупацией Смоленской земле, то тут то там находят осколки войны, каждую весну выходят поисковые отряды на свою вахту, что бы раскрыть и увековечить еще одного из неизвестных героев Отечественной войны 1941-1945 гг. Ведь как говорил российский генералиссимус Александр Васильевич Суворова «Война не окончена до тех пор пока не захоронен последний солдат».

С 1 сентября 2023 г. во всех ВУЗах страны, на всех факультетах ввели новый предмет «Основы российской государственности», один из разделов которого посвящен забытым героям российской истории. И тем значительнее и необходимее сейчас сохранят и увековечивать памятники, стеллы и пьедесталы, посвященные той далекой войне, и нам уже внукам и правнукам героев, которых с каждым 9 мая становится все меньше и меньше стоит сосредоточится на сбережении исторической памяти. Реставрация и восстановление мемориалов является одной из таких возможностей, ремонт 60 воинских захоронений и мемориальных знаков, 24 в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» станут первым шагом на этом пути.

Современная молодёжь не застала непосредственных участников боевых действий Отечественной войны 1941-1945 гг., не смогла с ними побеседовать и узнать все тяготы лихого времени. А через расспросы родственников, составление биографий своей семьи, восстановление и облагораживание памятников и братских захоронений, мы прикасаемся к свое истории, увековечивая и сберегая ту тонкую связь времен и поколений что делает нас истинными патриотами Отечества.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Из года в год в регионе ведётся большая работа по ремонту воинских захоронений и мемориалов. В 2020-2021 годах в рамках Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы» были отремонтированы 124 воинских захоронения, установлены 122 мемориальных знака. На 2022 год Смоленской области на эти цели из федерального бюджета были выделены более 10 млн рублей, благоустроено 20 воинских захоронений и нанесено 787 имен погибших. Также появилось 18 новых мемориальных знаков. В 2023 году запланированы ремонт 12 воинских захоронений, установка 12 мемориальных знаков и нанесение более 2 тысяч имен погибших красноармейцев.

Следует также отметить, что в текущем году средства выделяются не только по федеральной программе, но и из областного бюджета. Из региональных средств муниципалитеты получили свыше 18 млн рублей из областного бюджета на ремонт 36-ти памятников и братских могил.

Следует также отметить активную работу политических партий по уходу за памятными местами. Представители «Единой России» в зимнее время организуют субботники по уборку снежных заносов вокруг памятников и братских могил. Представители ЛДПР и КПРФ в период проведения весенних и летних субботников убирают мусор, скашивают траву, обновляют внешний вид мемориалов. Поисковые отряды проводят регулярные вахты памяти, в их работе принимают участие многие представители «Единой России», включая председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова, который является командиром поискового отряда «Славяне» и сенатора от Смоленской области Нину Куликовских (в 2020-2023 гг.), которая провела большую работу во главе поискового объединения «Долг» Представители всех парламентских партий солидарны в необходимости защиты исторической памяти и готовы прикладывать усилия по поддержанию памятных мест в надлежащем состоянии. 80-летие освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков Смоленщина встречает вполне достойно, в регионе проведена очень большая работа по сохранению исторической памяти.

Следует также отметить, что соответствующая работа ведётся и в подшефном Смоленской области Першотравном районе ДНР. Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, избранный по одномандатному округу от Смоленской области, восстанавливает там силами фонда «СозИдаНие» мемориалы в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны.