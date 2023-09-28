Смоленская область присоединилась к Неделе ответственного отношения к сердцу

Сердце — важнейший орган нашего тела и основа сердечно-сосудистой системы,от состояния которой напрямую зависит здоровье и продолжительность жизни человека. Чем раньше мы начинаем это понимать и заботиться о своем сердце, тем качественнее, активнее и дольше будет наша жизнь.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), включая болезни сердца и инсульт, являются ведущей причиной смерти в мире, уносящей 18,6 миллионов жизней каждый год. В России ситуация сходна с общемировой: в зависимости от регионов, смертность от ССЗ составляет 48-65% от общей смертности.

— Смертность от болезней системы кровообращения, в целом по России и в Смоленской области в частности, снижается, по сравнению с показателями 2010-2012 года, — рассказал главный внештатный кардиолог Департамента Смоленской области по здравоохранению, заведующий региональным сосудистым центром ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» Алексей Завадкин.

Многочисленные научные исследования подтверждают, что здоровый образ жизни является основойпрофилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Контролируя такие факторы риска, как табакокурение, нездоровое питание и отсутствие физической активности, можно избежать не менее 80% преждевременных смертей от болезней сердца и инсульта.

Друзья нашего сердца:

-рациональное питание (фрукты, овощи, зелень, белое мясо, рыба, нерафинированные растительные масла, орехи);

-нормальный вес (индекс массы тела от 18.5 до 24.5 кг/м2);

-окружность талии не более 80см у женщин, 94см — у мужчин;

-здоровые цифры артериального давления (АД) (менее 140/90 мм.рт.ст);

-полноценный сон (в среднем 7-8 часов);

-регулярная физическая нагрузка (не менее 150 минут в неделю);

-питьевой режим для снижения вязкости крови (в среднем 30мл/кг);

-профилактические и диспансерные осмотры.

Один из неблагоприятных факторов рисков для сердца и сосудов — наследственность (наличие инфарктов и инсультов у близких родственников, случившиеся до 70-летнего возраста), возраст 65+, а самый высокий риск — у пациентов, имеющих диагнозы хронических неинфекционных заболеваний.

Враги нашего сердца:

-курение (повышает АД и риски атеросклероза);

-алкоголь (повышает АД и нагрузку на сердце, повреждает сердечную мышцу, увеличивает риск инфаркта);

-недостаток сна;

-жирная пища, фастфуд и полуфабрикаты (повышают уровень холестерина);

-избыток соли (повышает АД). Норма соли — 5 грамм в день;

-стресс;

-избыточный вес;

-сахарный диабет и метаболический синдром.

Особенно опасным считается ожирение в области живота. Во внутрибрюшном жире образуется до 30 биологически активных веществ, некоторые из которых провоцируют повышенное тромбообразование и развитие атеросклероза.

В зоне повышенного риска молодые люди, которые пока не испытывают явного дискомфорта или считают симптомы неблагополучия нормой, в силу низкой осведомленности в вопросах сохранения и укрепления здоровья. Они не проходят профилактические медицинские осмотры, не обращаются за медицинской помощью и игнорируют здоровый образ жизни.

А тем временем, большой процент от ежегодного количества инфарктов (около 1500) в Смоленской области — это мужчины работоспособного возраста старше 40 лет.

И, несмотря на развитие высокотехнологической кардиологической помощи, рост количества операцийна сердце и сосудах в нашем регионе, проблема остается достаточно острой, так как в большинстве случаев вмешательство производится уже в периоде, когда произошли изменения в сердечной мышце, потеря эластичности и сужение просвета сосудов, как результат длительного неконтролируемого повышения давления и нарушений показателей холестерина и глюкозы крови.

Действия при приступе стенокардии и гипертоническом кризе:

-вызывать скорую помощь, правильно объясняя состояние пациента, и продолжая необходимые действия до приезда бригады.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно отменять или менять назначения врача пациентам, имеющим заболевания сердца и сосудов.

Не занимайтесь самолечением! Это опасно для жизни!

На первом месте всегда должна находиться первичная ранняя диагностика сердечно-сосудистых проблем, начиная с выявления факторов риска и до рекомендаций по их коррекции.

Берегите сердце смолоду!

Фото: яндекс