﻿Смоленская АЭС: уникальный экспонат открыт в Музее Великой Отечественной войны под открытым небом





В День празднования 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, на Кургане Славы Десногорска установлен новый экспонат. Музей Великой Отечественной войны под открытым небом, создаваемый при поддержке атомной отрасли, пополнил штурмовик Ил-2.

Над рождением уникального монумента трудились бойцы поискового отряда «Обелиск» Смоленской АЭС, вручную скрупулезно собирая легендарное воздушное судно из поднятых в окрестностях фрагментов боевых машин.

«Ил-2 был фантастически живуч, даже после серьезных повреждений мог вернуться на аэродром, – рассказывает командир «Обелиска», сотрудник Смоленской АЭС Алексей Тимофеев. – Штурмовик с бронированным корпусом, высокой скоростью и отличной маневренностью наши солдаты окрестили летающим танком. В годы Великой Отечественной войны было произведено около 35 тысяч таких самолетов, в мире не имевших аналогов. Они стали основной ударной силой советской авиации».

История реставрации началась в 2015 году, когда поисковики «Обелиска» вместе с отрядами Калуги «Русь» и Десногорска «Высота» подняли из болота обломки своего первого штурмовика, подбитого 20 августа 1943 года в ходе Спас-Деменской наступательной операции, и решили заняться его восстановлением, чтобы установить на Кургане Славы. Идею поддержало руководство Смоленской АЭС и Десногорска.

Спустя 8 лет памятник занял достойное место среди других артефактов Великой Отечественной войны. Этого с нетерпением ждали в Десногорске. Сотни людей пришли посмотреть на величественный монумент. Слова благодарности звучали в адрес энтузиастов от директора Смоленской АЭС Павла Лубенского, главы муниципалитета Анатолия Терлецкого, депутата Смоленской областной Думы Михаила Лосенко.

«Мы гордимся мемориальным комплексом, – отметил Павел Лубенский. – Рады, что самолет, который внес яркий вклад в Победу над фашизмом, возвысился на Кургане Славы как дань памяти героям, благодаря которым мы под мирным небом живем и работаем. Спасибо за упорство, ответственность и преодоление сложностей поисковикам и всем людям, которые были причастны к реализации патриотического проекта».

Накануне на Кургане Славы состоялось еще одно знаковое для жителей событие – торжественно открыта часовня в честь святого Георгия Победоносца, построенная при поддержке атомной отрасли. Также со всеми воинскими почестями перезахоронены останки солдат, погибших на территории Рославльского района и поднятых поисковыми отрядами «За Родину», «Высота», «Обелиск». За экспедиционный период 2022 и 2023 года было найдено 85 красноармейцев, имена троих удалось вернуть из небытия: Вальца Петра Петровича, Симоненко Ивана Дмитриевича и Пономарева Леонида Лаврентьевича.

Смоленская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), предприятием высокой социальной ответственности. Через отраслевые программы благотворительности и социальные инвестиции атомная станция вносит весомый вклад в благоустройство и развитие инфраструктуры территории своего присутствия, инициирует и реализует проекты, направленные на воспитание патриотизма, охрану окружающей среды, поддержку здравоохранения, образования, культуры, спорта и творчества.

Управление информации и общественных связей

Смоленской АЭС