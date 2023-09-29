С понедельника стартует отопительный сезон

В Сафоновском районе 2 октября стартует отопительный сезон.
Для обеспечения своевременного запуска отопления распоряжением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области «О начале отопительного сезона 2023-2024 годов на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области» от 29.09.2023 № 715-р назначены ответственные лица и созданы дежурные бригады, которые приступят к заполнению наружных и внутренних теплосетей..
Подключение объектов теплоснабжения будет осуществляться не одномоментно, а в несколько этапов. Это необходимо, чтобы провести необходимые регулировки, развоздушивание систем отопления и иные сопутствующие мероприятия, которые определены соответствующими регламентами.
Запуск систем отопления будет производиться согласно установленному графику.
График
подачи теплоносителя потребителям
|№ п/п
|Наименование котельной
|Дата подачи теплоносителя
|Наименование подключаемых объектов
|1
|2
|3
|4
|1
|Котельная № 4 (ул. Красногвардейская) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|02.10.2023
|МБОУ «СОШ №6» МБДОУ д/с №11 МБДОУ д/с №5 МБДОУ д/с №13 МБДОУ д/с №8 МБУК «Сафоновская районная централизованная библиотечная система» Центральная районная библиотека МБУ ДО Станция юных натуралистов
|2
|Котельная № 10 (ул. Мира) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|02.10.2023
|МБДОУ д/с №4 г. Сафоново ул. Ковалева, д.17 ул. Мира, д.1,5,7, 9,11 ул. Репина, д.18,21 проезд Репина д.16
|3
|Котельная № 17 ул. Ковалева (модульная) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|02.10.2023
|МБОУ «СОШ №4»
|4
|Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|02.10.2023
|Микрорайон 1, д.15,16,17,21,22,23 МБДОУ д/с №16 МБДОУ д/с №20 МБОУ «СОШ №7»
|5
|Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|02.10.2023
|Микрорайон 1, д.8,9,10,11 Микрорайон 2, д.7,9,10,11,11а,12,13,14,15,16,19,20,21,22 МБОУ «СОШ №8» МБДОУ д/с №22 МБДОУ д/с №23 МБУ ДОД «ДООЦ» (плавание) МБУ ДО Дом детского творчества МБУ ФОК Спортивная школа по хоккею с шайбой «Сафоново-Спорт-Арена» ОГБ ПОУ СМОЛ АПО
|6
|Котельная № 16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|02.10.2023
|ул. Заозерная д.6,8 ул. Гагарина д.5,5а,8,9а,10,12 спортзал «Строитель»
|7
|Котельная № 16 (ул. Советская, д. 78), СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|02.10.2023
|МБДОУ д/с №21 МБДОУ д/с №14 МБОУ «СОШ №9» МБОУ «СОШ №2» МБУ ДО ДЮСШ МБДОУ д/с №18 М-он 3 д.2
|8
|Котельная № 16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|02.10.2023
|МБОУ гимназия МБУДО «Сафоновская детская школа искусств », г. Сафоново, ул. Строителей д.3
|9
|Котельная № 16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|02.10.2023
|ул. Строителей д.2,6,10,12,15,23,30 ул. Вахрушева д.10,12,16, 19,22,25,26 МБДОУ д/с №7 МБДОУ д/с №12 МБОУ «СОШ №1» (2 здания)
|10
|Котельная № 8 (м-он ГМП) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|02.10.2023
|МБОУ «Начальная школа -детский сад», м-он ГМП д.4,15,28,30,32,34,36,38,44
|11
|Котельная № 3 (ул. Пушкина) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|03.10.2023
|Микрорайон 5, д.1, 2 ул. Пушкина д.14
|12
|Котельная № 4 (ул. Красногвардейская) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|03.10.2023
|ул. Ленина, д.6 ул. Кирова д.3,10,14 ул. Красногвардейская, д.,32,36 ул. Свободы д.2,4, 5а,
|13
|Котельная №16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|03.10.2023
|ул. Строителей д.14,26а,26б,28а ул. Ленина д.29а ул. Шахтерская д.1,3 ул. Вахрушева д.27
|14
|Котельная ул. Дзержинского (ООО «Тепло Людям. Смоленск»
|03.10.2023
|ул. Ленинградская, д.4,6,8 ул. 40 лет Октября, д.1,2,4,5,6,7,8,10,12,20 ул. Дзержинского д.20,22,23 ул. Куйбышева д.1,11 МБДОУ д/с №15 МБОУ «СОШ №3»
|15
|Котельная № 5 (ул. Кутузова) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|04.10.2023
|ул. Кутузова, д.33,35
|16
|Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|04.10.2023
|Микрорайон 2, д.1,2,3,4,6,25,27,28,29,30,31, 32,33,34
|17
|Котельная 16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|04.10.2023
|ул. Советская, д.35, 37, 39, 41, 41а, ул. Шахтерская, д.4, 6 ул. Первомайская, д.77 ул. Ленина, д.39
|18
|Котельная № 16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|04.10.2023
|ул. Ленина д.14,15,16,17,18,21,23,25,27,30,32,38 ул. Свободы д.19
|19
|Котельная №17 ул. Ковалева (модульная) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|04.10.2023
|ул. Ковалева, д.3, 1А
|20
|Котельная № 9 (ул. Коммунистическая) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|05.10.2023
|ул. Революционная д.1,2,3,4,5,6,7,9 ул. Коммунистическая, д.1, 2,3,5,6,7,9,11,13,15 МБУ ДО Центр детского творчества (ул. Коммунистическая д.4)
|21
|Котельная №16 (ул. Советская, д. 78), СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|05.10.2023
|Микрорайон МЖК д.1,2, 3, 4б, 5 ул. Советская д.46,48,48а,50 ул. Вахрушева д.17,23 ул. Гагарина д.9 ул. Энгельса д.22
|22
|Котельная №16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|05.10.2023
|ул. Артема д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,13
|23
|Котельная ул. Ленинградская ООО «Тепло Людям. Смоленск»
|05.10.2023
|ул. Ленинградская, д.11, 11А, 12,15, 16,17,17а, 27, 29, 31, 35 ул. Московская, д.1,1а ул. Северная, д.7, 9 МБДОУ д/с №10 МБУК «Сафоновский городской культурный центр»
|24
|Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|05.10.2023
|СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум»
|25
|Котельная №11 (районная подстанция) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|06.10.2023
|ул. Районная подстанция, д.6
|26
|Котельная №12 (районная подстанция) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|06.10.2023
|ул. Районная подстанция, д.1,4
|27
|Котельная №13 (районная подстанция) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|06.10.2023
|ул. Районная подстанция, д.2,3
|28
|Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|06.10.2023
|Микрорайон 1, д.1а,1б,2,3,4,5,6,7 Микрорайон 2, д.24,35,36,37,38,39
|29
|Котельная №16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|06.10.2023
|ул. Ленина д.1а,3,5,5а,7,8,9,10,11,12,13
|30
|Котельная № 2 (ул. Красноармейская) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|07.10.2023
|ул. Красноармейская д.11а, 13
|31
|Котельная №4 СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|07.10.2023
|ул. Красногвардейская д.13,15,28,30,39
|32
|Котельная № 9 (ул. Коммунистическая) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|07.10.2023
|ул. Кирова д.2,4 ул. Заозерная, д.2,4 ул. Вахрушева д.8
|33
|Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|07.10.2023
|Микрорайон 1, д.12,13,12а,13а,13б
|34
|Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|08.10.2023
|Микрорайон 1, д.28,29,30,31
|35
|Котельная №16, (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|08.10.2023
|ул. Первомайская д.15,63 ул. Кирова д.6,8 ул .Революционная д.8, 11,13 ул. Вахрушева д.13,15
|36
|Котельная №4 СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|09.10.2023
|ул. Свободы д.3,5,7,7а,11,13,15,17 ул. Советская д.2,9
|37
|Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|09.10.2023
|Микрорайон 1, д.18,19,20
|38
|Котельная №16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|09.10.2023
|ул. Строителей д.15а ул. Энгельса д.2,3,4,5,7,8,9,11,13 ул. Ленина д.26 ул. Советская д.31,33,54,56
|39
|Котельная № 18 (ул. Первомайская) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|09.10.2023
|ул. Советская д.1,6,8,10,26 ул. Коммунальная д.2 ул. Красногвардейская д.20 ул. Комсомольская д.13,15 МБУК «Сафоновский историко-краеведческий музей»
|40
|Котельная №4 СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|10.10.2023
|ул. Ленина д.4,6а ул. Свободы д.9 ул. Кирова д.12
|41
|Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|10.10.2023
|Микрорайон 1, д.24,25,26,27
|42
|Котельная № 18 (ул. Первомайская) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|10.10.2023
|ул. Первомайская д.1,2,7,9,11,11а,18,20 ул. Советская д.10
|43
|Котельная №8 (мик-н ГМП) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|11.10.2023
|Микрорайон ГМП д.20,22
|44
|Котельная №16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|11.10.2023
|ул. Гастелло д.15 ул. Ленина д.31а
|45
|Котельная ул. Ленинградская ООО «Тепло Людям. Смоленск»
|11.10.2023
|ул. Ленинградская д.14
|46
|Котельная ФКУ ИК-3 УФСИН России
|11.10.2023
|Шахта-3, д.5,6,7,8,10
|47
|Котельная №17 ул. Ковалева (модульная) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
|11.10.2023
|ул. Ковалева, д.1Б
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