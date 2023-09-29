С понедельника стартует отопительный сезон

В Сафоновском районе 2 октября стартует отопительный сезон.

Для обеспечения своевременного запуска отопления распоряжением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области «О начале отопительного сезона 2023-2024 годов на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области» от 29.09.2023 № 715-р назначены ответственные лица и созданы дежурные бригады, которые приступят к заполнению наружных и внутренних теплосетей..

Подключение объектов теплоснабжения будет осуществляться не одномоментно, а в несколько этапов. Это необходимо, чтобы провести необходимые регулировки, развоздушивание систем отопления и иные сопутствующие мероприятия, которые определены соответствующими регламентами.

Запуск систем отопления будет производиться согласно установленному графику.

График

подачи теплоносителя потребителям

№ п/п Наименование котельной Дата подачи теплоносителя Наименование подключаемых объектов 1 2 3 4 1 Котельная № 4 (ул. Красногвардейская) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 02.10.2023 МБОУ «СОШ №6» МБДОУ д/с №11 МБДОУ д/с №5 МБДОУ д/с №13 МБДОУ д/с №8 МБУК «Сафоновская районная централизованная библиотечная система» Центральная районная библиотека МБУ ДО Станция юных натуралистов 2 Котельная № 10 (ул. Мира) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 02.10.2023 МБДОУ д/с №4 г. Сафоново ул. Ковалева, д.17 ул. Мира, д.1,5,7, 9,11 ул. Репина, д.18,21 проезд Репина д.16 3 Котельная № 17 ул. Ковалева (модульная) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 02.10.2023 МБОУ «СОШ №4» 4 Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 02.10.2023 Микрорайон 1, д.15,16,17,21,22,23 МБДОУ д/с №16 МБДОУ д/с №20 МБОУ «СОШ №7» 5 Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 02.10.2023 Микрорайон 1, д.8,9,10,11 Микрорайон 2, д.7,9,10,11,11а,12,13,14,15,16,19,20,21,22 МБОУ «СОШ №8» МБДОУ д/с №22 МБДОУ д/с №23 МБУ ДОД «ДООЦ» (плавание) МБУ ДО Дом детского творчества МБУ ФОК Спортивная школа по хоккею с шайбой «Сафоново-Спорт-Арена» ОГБ ПОУ СМОЛ АПО 6 Котельная № 16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 02.10.2023 ул. Заозерная д.6,8 ул. Гагарина д.5,5а,8,9а,10,12 спортзал «Строитель» 7 Котельная № 16 (ул. Советская, д. 78), СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 02.10.2023 МБДОУ д/с №21 МБДОУ д/с №14 МБОУ «СОШ №9» МБОУ «СОШ №2» МБУ ДО ДЮСШ МБДОУ д/с №18 М-он 3 д.2 8 Котельная № 16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 02.10.2023 МБОУ гимназия МБУДО «Сафоновская детская школа искусств », г. Сафоново, ул. Строителей д.3 9 Котельная № 16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 02.10.2023 ул. Строителей д.2,6,10,12,15,23,30 ул. Вахрушева д.10,12,16, 19,22,25,26 МБДОУ д/с №7 МБДОУ д/с №12 МБОУ «СОШ №1» (2 здания) 10 Котельная № 8 (м-он ГМП) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 02.10.2023 МБОУ «Начальная школа -детский сад», м-он ГМП д.4,15,28,30,32,34,36,38,44 11 Котельная № 3 (ул. Пушкина) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 03.10.2023 Микрорайон 5, д.1, 2 ул. Пушкина д.14 12 Котельная № 4 (ул. Красногвардейская) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 03.10.2023 ул. Ленина, д.6 ул. Кирова д.3,10,14 ул. Красногвардейская, д.,32,36 ул. Свободы д.2,4, 5а, 13 Котельная №16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 03.10.2023 ул. Строителей д.14,26а,26б,28а ул. Ленина д.29а ул. Шахтерская д.1,3 ул. Вахрушева д.27 14 Котельная ул. Дзержинского (ООО «Тепло Людям. Смоленск» 03.10.2023 ул. Ленинградская, д.4,6,8 ул. 40 лет Октября, д.1,2,4,5,6,7,8,10,12,20 ул. Дзержинского д.20,22,23 ул. Куйбышева д.1,11 МБДОУ д/с №15 МБОУ «СОШ №3» 15 Котельная № 5 (ул. Кутузова) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 04.10.2023 ул. Кутузова, д.33,35 16 Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 04.10.2023 Микрорайон 2, д.1,2,3,4,6,25,27,28,29,30,31, 32,33,34 17 Котельная 16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 04.10.2023 ул. Советская, д.35, 37, 39, 41, 41а, ул. Шахтерская, д.4, 6 ул. Первомайская, д.77 ул. Ленина, д.39 18 Котельная № 16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 04.10.2023 ул. Ленина д.14,15,16,17,18,21,23,25,27,30,32,38 ул. Свободы д.19 19 Котельная №17 ул. Ковалева (модульная) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 04.10.2023 ул. Ковалева, д.3, 1А 20 Котельная № 9 (ул. Коммунистическая) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 05.10.2023 ул. Революционная д.1,2,3,4,5,6,7,9 ул. Коммунистическая, д.1, 2,3,5,6,7,9,11,13,15 МБУ ДО Центр детского творчества (ул. Коммунистическая д.4) 21 Котельная №16 (ул. Советская, д. 78), СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 05.10.2023 Микрорайон МЖК д.1,2, 3, 4б, 5 ул. Советская д.46,48,48а,50 ул. Вахрушева д.17,23 ул. Гагарина д.9 ул. Энгельса д.22 22 Котельная №16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 05.10.2023 ул. Артема д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 23 Котельная ул. Ленинградская ООО «Тепло Людям. Смоленск» 05.10.2023 ул. Ленинградская, д.11, 11А, 12,15, 16,17,17а, 27, 29, 31, 35 ул. Московская, д.1,1а ул. Северная, д.7, 9 МБДОУ д/с №10 МБУК «Сафоновский городской культурный центр» 24 Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 05.10.2023 СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум» 25 Котельная №11 (районная подстанция) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 06.10.2023 ул. Районная подстанция, д.6 26 Котельная №12 (районная подстанция) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 06.10.2023 ул. Районная подстанция, д.1,4 27 Котельная №13 (районная подстанция) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 06.10.2023 ул. Районная подстанция, д.2,3 28 Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 06.10.2023 Микрорайон 1, д.1а,1б,2,3,4,5,6,7 Микрорайон 2, д.24,35,36,37,38,39 29 Котельная №16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 06.10.2023 ул. Ленина д.1а,3,5,5а,7,8,9,10,11,12,13 30 Котельная № 2 (ул. Красноармейская) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 07.10.2023 ул. Красноармейская д.11а, 13 31 Котельная №4 СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 07.10.2023 ул. Красногвардейская д.13,15,28,30,39 32 Котельная № 9 (ул. Коммунистическая) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 07.10.2023 ул. Кирова д.2,4 ул. Заозерная, д.2,4 ул. Вахрушева д.8 33 Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 07.10.2023 Микрорайон 1, д.12,13,12а,13а,13б 34 Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 08.10.2023 Микрорайон 1, д.28,29,30,31 35 Котельная №16, (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 08.10.2023 ул. Первомайская д.15,63 ул. Кирова д.6,8 ул .Революционная д.8, 11,13 ул. Вахрушева д.13,15 36 Котельная №4 СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 09.10.2023 ул. Свободы д.3,5,7,7а,11,13,15,17 ул. Советская д.2,9 37 Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 09.10.2023 Микрорайон 1, д.18,19,20 38 Котельная №16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 09.10.2023 ул. Строителей д.15а ул. Энгельса д.2,3,4,5,7,8,9,11,13 ул. Ленина д.26 ул. Советская д.31,33,54,56 39 Котельная № 18 (ул. Первомайская) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 09.10.2023 ул. Советская д.1,6,8,10,26 ул. Коммунальная д.2 ул. Красногвардейская д.20 ул. Комсомольская д.13,15 МБУК «Сафоновский историко-краеведческий музей» 40 Котельная №4 СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 10.10.2023 ул. Ленина д.4,6а ул. Свободы д.9 ул. Кирова д.12 41 Котельная № 15 (ул. Химиков) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 10.10.2023 Микрорайон 1, д.24,25,26,27 42 Котельная № 18 (ул. Первомайская) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 10.10.2023 ул. Первомайская д.1,2,7,9,11,11а,18,20 ул. Советская д.10 43 Котельная №8 (мик-н ГМП) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 11.10.2023 Микрорайон ГМП д.20,22 44 Котельная №16 (ул. Советская, д. 78) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 11.10.2023 ул. Гастелло д.15 ул. Ленина д.31а 45 Котельная ул. Ленинградская ООО «Тепло Людям. Смоленск» 11.10.2023 ул. Ленинградская д.14 46 Котельная ФКУ ИК-3 УФСИН России 11.10.2023 Шахта-3, д.5,6,7,8,10 47 Котельная №17 ул. Ковалева (модульная) СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 11.10.2023 ул. Ковалева, д.1Б



