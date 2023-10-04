Более 15 млрд кВт-ч электроэнергии выработали энергоблоки Смоленской АЭС за 9 месяцев 2023 года

Выработка электроэнергии Смоленской атомной станцией за 9 месяцев 2023 года составила 100,1% от планового целевого уровня.

Генерация низкоуглеродной атомной энергии на Смоленской АЭС за этот период позволила сократить выброс в окружающую среду 7,9 миллионов тонн парниковых газов, которые приводят к ускорению глобального потепления, разрушению озонового слоя.

В сентябре Смоленская АЭС выработала 1,4 млрд кВт-ч электроэнергии.

Целевой уровень плана Смоленской АЭС по генерации электроэнергии в 2023 году установлен в объеме 21,130 млрд кВт-ч. Этот показатель рассчитан с учетом прогноза потребления электроэнергии и тепла, внешних ограничений и продолжительности планово-предупредительных ремонтов на энергоблоках.

Всего с начала эксплуатации Смоленская АЭС отпустила потребителям свыше 759 млрд кВт•ч электроэнергии.

На сегодняшний день на Смоленской АЭС в работе три энергоблока, общая мощность составляет 2205 мегаватт, замечаний к работе оборудования нет.

30 сентября в 16.54 после завершения планового ремонта включен в сеть турбогенератор №2 энергоблока №1 Смоленской АЭС. Готовится к пусковым операциям турбогенератор №1. Напомним, энергоблок №1 был выведен в плановый ремонт 15 июня 2023 года для проведения регламентных операций и работ по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Справка:

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС