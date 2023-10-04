Смоленская АЭС: в Десногорске прошел первый городской экологический фестиваль «ЭКОточка»

Инициатором фестиваля выступило объединение волонтеров — работников предприятий атомной отрасли Десногорска «Протон». Организаторами стали Первичная профсоюзная организация и администрация Смоленской атомной станции, а также Администрация муниципального образования «город Десногорск».

«Сегодня наш первый городской экологический фестиваль объединил много неравнодушных к теме экологии людей, кто по-настоящему любит природу и готов принимать участие в ее сохранении. Уверен, что он станет традиционным и с каждым годом будет привлекать все больше эковолонтеров Десногорска и гостей города, — отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. — Радует, что инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской деятельности смоленских атомщиков».

«Наша Смоленская атомная станция и концерн «Росэнергоатом» – открытые, с точки зрения информации, предприятия, которые безопасно выполняют поставленные задачи, — отметил Глава города Десногорск Анатолий Терлецкий. — Некоторые люди до конца не понимают и не верят в безопасность атомной генерации. Но та работа, которую мы совместно проводим, в том числе и проводя фестиваль «ЭКОточка», открывает людям глаза. Подтверждение тому – тысячи туристов, доставляющие нам некоторое неудобство, но, тем не менее, каждый год приезжающие на наше прекрасное водохранилище. Купаются, не боятся, ловят рыбу. Это подтверждение экологической безопасности нашей родной Смоленской атомной станции».

На территории АтомПарка жителей и гостей смоленского атомграда ждали 8 экологических точек с мероприятиями на любой вкус. В «точке просвещения» специалисты отдела охраны окружающей среды в игровой форме рассказали посетителям, как атомные станции встают на защиту окружающей среды. Также здесь можно было получить урок от психолога-профориентолога Елены Семеновой о том, как сделать экологичные привычки нормой жизни. Для самых маленьких организаторы показывали мультфильмы экологической направленности.

В «точке переработки» гости вязали из необычной пряжи, которая была сделана руками волонтеров из старых трикотажных футболок. Здесь же можно было сделать арома-саше исключительно из натуральных наполнителей: еловой хвои, сушеных цветов, опилок, эфирных масел. Активисты десногорского «Добро.Центра» приготовили для гостей фестиваля мастер-класс по созданию узора на шопере. Также рядом с точкой были установлены контейнеры для приема батареек, макулатуры и пластиковых крышечек. Пункт приема оказался очень востребован, так, организаторы подсчитали, что в день фестиваля удалось собрать более 60 килограмм, а это более 2500 штук, использованных батареек. 4 килограмма (более 2000) пластиковых крышек от напитков. Макулатуры удалось собрать более 50 килограмм.

Участники на фестивале познакомились с понятием «апсайклинг». Этот термин подразумевает под собой вторичное использование материалов, поэтому в «точке апсайклинга» все желающие могли дать вторую жизнь стеклянным и пластиковым бутылкам.

Одной из наиболее популярных локаций фестиваля стала «точка обмена». Здесь можно было обменяться книгами, домашними растениями и детскими игрушками бесплатно. Изюминкой этой площадки стало абсолютно экологичное чаепитие: вместо пластиковых и бумажных стаканчиков были предложены их съедобные варианты, сделанные из отрубей и злаков с добавлением корицы и ванилина.

Выставочная зона фестиваля получила название «точка осознанности». Здесь расположилась выставка участников конкурса фотографий «Мне не всё равно!», который проводился накануне, а также выставка экологичных предметов быта. Одним из самых интригующих экспонатов выставки стали заменители ушных палочек мимикаки.

В «точке ЗОЖ» прошла интерактивная эстафета #ЭкоГТО на сдачу экологического норматива от всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». А в «точке творчества» с экологичными песнями выступили творческие коллективы города.

В «финальной точке» экологического фестиваля гости прощались с неэкологичными привычками, оставив их в виде надписей на банере с символом экологичности Росатома — медведем Михой Атомовым. Сам же Миха, тоже присутствовал на празднике, и активно фотографировался с гостями.

«Все, что мы использовали для проведения нашего фестиваля, будет утилизировано, сдано на переработку, — рассказала организатор первого городского экологического фестиваля «ЭКОточка» Юлия Леонова. — Все вывески, которые обозначали локации, сделаны из картона, который мы сдадим на переработку. Баннер, на котором гости оставляют свои неэкологичные привычки, мы переработаем в экошоперы или хозяйственные мешки. Специально для фестиваля мы сделали экологичные шторы из газет и перерабатываемого клея, которые вместе с собранной макулатурой передадим на переработку. Стаканчики у нас съедобные, посуда деревянная. Все дневники, памятки для волонтеров распечатаны на экобумаге из вторсырья, их мы также сдадим на переработку. Фестиваль за собой не оставит никакого вредного следа».

Особенностей у фестиваля было действительно много, так, все гости получали «дневники участника», где собирали отметки о посещении «точек». Самые активные получили экологичные призы — шоперы, мешочки-фруктовки и ручки из картона.

Создание комфортных условий жизни для граждан страны — одна из ключевых задач, обозначенная Президентом России Владимиром Путиным. Чистый воздух, вода, земля — обязательные условия для здоровья нации. Экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности. По инициативе Президента России с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

«Поставь точку в неэкологичных отношениях с природой!» — девиз фестиваля. Смоленская атомная станция (САЭС) активно поддерживает эту позицию, внося неоценимый вклад в состояние окружающей среды. Работа энергоблоков Смоленской АЭС позволяет не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме свыше 10 млн тонн эквивалента СО2 ежегодно (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался угольной генерацией).

Также ежегодно сотрудники Смоленской АЭС реализуют программы поддержки окружающей среды: заселяют водохранилище ценными видами рыб, чтобы поддерживать в нем нужную флору, выходят на субботники, проводят просветительскую работу с подрастающих поколением, инспектируют водохранилище.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС