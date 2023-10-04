﻿Смоленская АЭС подтвердила соответствие высоким стандартам экологической безопасности





29 сентября на Смоленской АЭС – филиале Концерна «Росэнергоатом» – завершился независимый ресертификационный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям стандартов: международного ISO 14001:2015 и национального ГОСТа Р ИСО 14001-2016. Его провели эксперты крупнейшей в стране Ассоциации по сертификации «Русский регистр».

Как отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Игорь Краснов, СЭМ на атомной станции внедрена в 2009 году, с этого момента руководство и коллектив взяли на себя обязательства использовать лучшие методы экологического управления.

«Сертификация системы экологического менеджмента подтверждает приверженность нашего предприятия идеям охраны окружающей среды и является дополнительной гарантией надежности и безопасности», – подчеркнул он.

Аудиторы три дня проверяли профильную документацию, соблюдение требований законодательства, инспектировали подразделения, беседовали с персоналом на предмет понимания своей роли в реализации основных принципов политики в области промышленной безопасности и экологии. По результатам проверки СЭМ признана успешно функционирующей и развивающейся. Эксперты рекомендовали продлить срок действия сертификатов.

«Я приезжаю на Смоленскую АЭС с 2012 года, – говорит руководитель группы аудиторов Геннадий Гуц. – Здесь всегда отдают приоритет вопросам охраны окружающей среды, система экологического менеджмента находится на высоком уровне, все процессы хорошо налажены. Персонал в очередной раз продемонстрировал готовность к открытому диалогу и заинтересованность в объективных результатах аудита».

Аудиторы выявили 6 сильных сторон в системе экологического менеджмента САЭС. Например, достойным образцом для предприятий других отраслей они считают большую работу по информированию общественности о природоохранной деятельности атомной станции. Также положительным опытом назвали автоматизацию лабораторного контроля в цехе по обращению с РАО, внедренное программное обеспечение позволило минимизировать контакт с ядовитыми веществами и радиоактивными пробами, ускорить процесс измерений и расчет их результатов, улучшить условия труда. Не оставили без внимания эффективность установленных процедур по обращению с отходами производства и потребления.

«Соответствие экологическим стандартам необходимо подтверждать ежегодно, и мы планомерно улучшаем экологическую деятельность, определяем экологические аспекты, проводим внутренние аудиты, обучаем персонал применять СЭМ в своей работе, – подчеркнула начальник отдела охраны окружающей среды Светлана Лубенская. – Мы благодарны аудиторам «Русского регистра» за конструктивный подход. Визиты экспертов, свежий взгляд профессионалов со стороны позволяют найти области, требующие улучшений для поступательного движения вперед и нового витка развития».

В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. По инициативе Президента России ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

Смоленская АЭС – лидер природоохранной деятельности в регионе своего расположения. Системно атомная станция поддерживает высокий уровень эксплуатации оборудования, обеспечивающий сохранение природных систем, ведет работу с населением по формированию экологической культуры.

Управление информации и общественных связей

Смоленской АЭС