ПРИЗЫВ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 735 от 29 сентября 2023 года, с 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет и закончится 31 декабря 2023г. На призывном пункте военного комиссариата организована работа медицинских комиссий, где каждый призывник обязан пройти медицинское освидетельствование и профессионально — психологический отбор.

Всего на заседаниях призывных комиссий осенней призывной компании планируется рассмотреть порядка 300 человек. Стоит отметить, что призывники, проходящие срочную службу, в зону СВО привлекаться не будут. Об этом уже не однократно говорили в Министерстве обороны и Генеральном штабе РФ. Уже с 17 октября готовятся к отправке около 5 новобранцев.

В целях достоверного информирования граждан о ходе осенней призывной кампании 2023 г. и разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности, просим обращаться в военный комиссариат г. Сафоново, Сафоновского и Холм — Жирковского районов Смоленской области 8(48142)4-13-01.

И. Сафронов,

военный комиссар г. Сафоново, Сафоновского и Холм-Жирковского районов Смоленской области