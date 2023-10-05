Смоленская область присоединилась к Неделе борьбы с раком молочной железы

Рак молочной железы уверено держит лидирующие позиции в структуре злокачественных новообразований в России и мире.

Согласно данным ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический диспансер», за первое полугодие 2023 года рак данной локализации выявлен у 297 женщин Смоленской области, к счастью, у 74,7% заболевание было выявлено на 1-2 стадиях. Кроме того, у 44,9% женщин заболевание было обнаружено активно в процессе диспансеризации и периодических медицинских осмотров, 53 женщины умерли из-за данного заболевания.

К факторам риска рака молочных желез можно отнести следующие:

— семейный рак молочной железы;

— курение;

— употребление алкоголя;

— низкая физическая активность;

— избыточное употребление в пищу красного мяса;

— ожирение;

— отсутствие беременностей и родов;

— аборты;

— нерегулярные менструации;

— вирус папилломы человека.

Рак молочной железы – одна из немногих визуальных локализаций рака, поэтому так необходимо регулярно посещать врача-гинеколога для первичного осмотра и пальпации молочных желез. Большая роль отводится самодиагностике, ведь почти каждая вторая женщина обнаруживает опухоль самостоятельно. Регулярное ежемесячное самообследование молочных желез поможет рано выявить изменения, а значит повысить шансы на здоровое будущее.

Самостоятельное обследование молочных желез стоит проводить на 5-9 день от начала менструации, если ее нет – выбирайте один и тот же день. Начать надо с осмотра общего вида молочных желез, кожи, сосков, ощупать грудь в положении стоя и лежа, также уделить внимание лимфоузлам в области подмышек, ключицы и грудины. Что должно насторожить? Изменения цвета кожи, ее втягивание, язвы, выделения из сосков, уплотнения, увеличения лимфоузлов. Если выявлены вышеперечисленные симптомы, необходимо срочно обратиться к врачу.

До 40 лет в качестве скрининга рекомендуется проводить ультразвуковое исследование молочных желез, а после 40 лет делать маммографию как минимум 1 раз в 2 года (включена в диспансеризацию). При необходимости оба исследования могут дополнять друг друга.

Помните, что предупредить и победить болезнь можно, если вовремя обратиться к врачу!