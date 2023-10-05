Старосельской школе – 80 лет

В этом году 1 сентября стал двойным праздником для Старосельской школы.

Директор Галина Самкова поздравила учащихся и педагогов не только с Днем знаний, но и с 80-летним юбилеем школы. Сама Галина Владимировна получила здесь среднее образование и вернулась в альма-матер дипломированным специалистом по окончании института.

Старое Село является родным и для учителей начальных классов Натальи Валентиновны Быстровой, Ирины Павловны Герасимовой. В Старосельской средней школе трудятся педагоги Ольга Кузьминична Юшковская. Любовь Леонидовна Палеева, Ирина Витальевна Иванова, Наталья Геннадьевна Боброва, а также представитель учительской династии Татьяна Васильевна Брагина –учитель химии и биологии. Педагоги – уважаемые на селе люди. Многие годы учителем русского языка и литературы работала Нина Ивановна Пухова. Ушли из жизни, но остались в благодарной памяти коллег и учеников Надежда Архиповна Шитикова, Надежда Тимофеевна Вакхова, Алла Тимофеевна Чаусова, Николай Степанович Самков, Николай Андреевич Васильев.

Ветеран педагогического труда Елена Андреевна Васильева, получившая здесь среднее образование и проработавшая 44 года по окончании педагогического училища, познакомила присутствующих с историей и событиями из жизни учреждения среднего образования. На экране мелькали страницы школьного альбома, давая возможность участникам мероприятия узнать о традициях, вспомнить учителей и выпускников школы.

Сегодня и у наших читателей есть возможность узнать о прошлом народного образования на территории Старосельского сельского поселения.

Истоки

По свидетельству архивных документов, Старое Село как населенный пункт является одним из древнейших в районе. В 1894 году, при владении им капитаном Фёдором Стефани, была открыта Меньшиковская школа.

В сборнике материалов «Смоленское земство и народное образование (1865 – 1918 г.г.)»написано, что в Хмелитской волости Вяземского уезда в селе Меньшиково на 1913 – 1914 учебный год здесь обучалось 72 учащихся (из них 31 девочка). Учительница – 1. Законоучитель – 1. Попечитель школы: Волков Владимир Александрович.

Из воспоминаний жительницы Старого села Марии Виноградовой:

«Когда я пошла в школу, она была четырехлеткой. Нас учили Зоя Александровна и Александра Родионовна Родионова.

Где-то с 1937-38 года школа стала семилеткой. Директором был Дмитрий Герасимович Буянов. Учителя Иван Егорович Шипарёв, Елена Карповна, Михаил Александрович Смирнов, Кира Ивановна Смирнова, Григорий Ивченко – запомнились как хорошие, добрые люди.

Когда я училась в 7 классе, школа находилась на хуторе, в Вилькинской усадьбе. Помню, как уже шла война, а мы занимались на уроке математики. Вдруг в класс заглянул кто-то из взрослых и предупредил, что в Новой деревне ( это в 1,5 км. от школы) немцы. Учитель Иван Егорович сказал нам быстрее бежать по домам. После этого занятия были прекращены и возобновились лишь после освобождения нашей местности от оккупантов, а точнее 1 сентября 1943 года. Мне получить дальнейшее образование не удалось, т.к. нужно было внести плату в сумме 250рублей на восстановление разрушенной немцами школы, а у моей матери таких денег не было. (В здании школы немцы держали своих лошадей, оно было обезображено).

В марте 1943 года Старое Село было освобождено от оккупантов. Директором школы в ту пору была Цамцурова».

После освобождения

Вот как воспоминал о возобновлении учебных занятий учитель истории Андрей Васильевич Васильев: «В мае 1943 года районный отдел народного образования направил меня – учителя истории, в качестве завуча на работу в Старое Село.

Приспособленные под школу здания бывшей Вилькинской усадьбы были разорены и потому занятия с учащимися проводились в сельском клубе, сельском Совете, избе-читальне и даже в частных домах. Это было тяжёлое время. Война продолжалась Коллектив учителей под руководством директора Марии Васильевны Козыревой с помощью стариков – плотника Григория Цамцурова, печника Чугасова – принялся за восстановительные работы. Был проведен ремонт печей, наведен надлежащий порядок, приобретена кое-какая мебель, «новый учебный год в школе начался своевременно и в полной готовности» (так отмечено в моей личной характеристике заведующей районо). Это были трудные, незабываемые, поистине героические годы. Не хватало чернил, тетрадей, учебников, мела, не говоря уже о наглядных пособиях.

Со всех сторон, в радиусе 30 километров, вели тропинки к школе, которая была преобразована в среднюю, первый выпуск которой состоялся в 1946 году».

Одна из выпускниц, Екатерина Васильева (Козырева), после окончания педучилища проработала в родной школе учителем начальных классов 33 года (с 1948 по 1981 г.г.).

Выпускникам 1947 года пришлось сдавать выпускные экзамены в Издешковской школе. Одна из выпускниц этого года, Лиля Соловьёва (Шипарёва), по окончании Смоленского государственного педагогического института им. Карла Маркса до 1958 года работала учителем русского языка и литературы в родной школе, затем преподавала в Издешковской средней.

Из-за большого количества учащихся занятия в школе проводились в две смены. Было по нескольку параллельных классов (например, 10 «А», 10 «Б», 10 «В», 10 «Г»). На выпускных экзаменах всегда присутствовали члены комиссии из района и области. В 60-е годы в численность учащихся.доходила до 400.

Выпускники поступали в вузы, техникумы, профтехучилища. Выпускник 1950 года Анатолий Никитьевич Соколов, литератор по специальности, в течение шести лет руководил родной школой. Меня, моих сыновей и внуков учила Алла Тимофеевна Чаусова – преподаватель немецкого языка. Ее педагогический стаж насчитывал 63 года. Сама она окончила Старосельскую школу в 1954 году. Выпускник 1956 года Иван Фролович Козырев 30 лет отдал служению своей школе, организуя с учащимися незабываемые турпоходы по родному краю. В течение семи лет он был директором.

Земляки гордились послевоенными выпускниками, которые стали летчиками: Григорием Глебовым, Борисом Соколовым, Михаилом Козловым, Алексеем Прокошиным.

1960-1961 учебный год дети и учителя встретили в новой типовой школе на окраине Старого Села, построенной под руководством директора Андрея Васильевича Васильева и заведующего районо Николая Дмитриевича Соловьёва.

На окраине села, на территории барской усадьбы, было открыто типовое здание школы. По сравнению с классами, приспособленными к учёбе, это был дворец! Взрослые радовались вместе с детьми. Классы были большие и светлые, на стенах висели репродукции с картин художников Левитана, Шишкина, Крамского, и др. В школе были раздевалка, библиотека, пионерская комната; ларек, где продавались школьные принадлежности и сладости. В большом коридоре проводились праздники и уроки физкультуры в холодное время года. В кабинете начальной военной подготовки мальчики учились владеть винтовкой, знакомились с автоматом.

Выпускники Старосельской школы пополнили ряды инженеров, учителей, врачей, работников сельского хозяйства и ряда других областей труда. До развала местного сельскохозяйственного предприятия – совхоза «Старосельский» – большинство выпускников, получив специальность, возвращалось в родное село.

Последний переход в очередное новое здание, реконструированное под школу из бывшего детского сада, был осуществлён 22 декабря 2000 года. Несмотря на сильный мороз, состоялось торжественное открытие, увенчавшееся праздничным концертом для гостей и местного населения.

К сожалению, число учащихся в последнее время сократилось, выпуски бывают не каждый год. Однако коллектив продолжает лучшие традиции, делает все возможное для сохранения наиболее удаленной от районного центра школы.

Учащиеся в Старом Селе на протяжении 67 лет ухаживают за братской могилой. С момента установки памятника они участвовали более чем в 164 митингах.

Юные гагаринцы – представители детской школьной организации –проводят акции милосердия: выступают с концертами перед пожилыми людьми, чествуют детей военных лет и т.д. Школа участвует в концертах ДК для жителей села.

Открывал в свое время среднюю школу мой отец – директор А.В. Васильев, затем пост руководителя занял мой брат Н.А Васильев. Мой старший сын А.В. Васильев 15 лет был учителем физкультуры, не говоря о других родственниках, также служивших на педагогическом поприще в стенах родной школы. Поэтому она так дорога мне.

Елена ВАСИЛЬЕВА, ветеран педагогического труда.