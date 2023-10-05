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Старосельской школе – 80 лет

06.10.2023

В этом году 1 сентября стал двойным праздником для Старосельской школы.  

Директор Галина Самкова поздравила  учащихся и педагогов не только с Днем знаний, но и с 80-летним юбилеем школы. Сама Галина Владимировна получила здесь среднее образование и вернулась в альма-матер дипломированным специалистом по окончании института.

Старое Село является родным и для учителей начальных классов  Натальи Валентиновны Быстровой, Ирины Павловны Герасимовой. В Старосельской средней школе трудятся педагоги Ольга Кузьминична Юшковская. Любовь Леонидовна Палеева, Ирина Витальевна Иванова, Наталья Геннадьевна Боброва, а также представитель учительской династии  Татьяна Васильевна Брагина –учитель химии и биологии. Педагоги – уважаемые на селе люди. Многие годы учителем русского языка и литературы работала Нина Ивановна Пухова. Ушли из жизни, но остались в благодарной памяти коллег и учеников Надежда Архиповна Шитикова, Надежда Тимофеевна Вакхова, Алла Тимофеевна Чаусова, Николай Степанович Самков, Николай Андреевич Васильев.

Ветеран педагогического труда Елена Андреевна Васильева, получившая здесь среднее образование и  проработавшая  44 года по окончании педагогического училища, познакомила присутствующих с историей и событиями из жизни учреждения среднего образования. На экране мелькали страницы школьного  альбома, давая возможность  участникам мероприятия  узнать о традициях, вспомнить учителей и выпускников школы.

Сегодня и у наших читателей есть возможность узнать о прошлом  народного образования на территории Старосельского сельского поселения.

                       Истоки

    По свидетельству архивных документов, Старое Село как населенный пункт является одним из древнейших в районе. В 1894 году, при владении им капитаном Фёдором Стефани, была открыта Меньшиковская школа.

 В сборнике материалов «Смоленское земство и народное образование (1865 – 1918 г.г.)»написано, что в  Хмелитской волости Вяземского уезда в селе Меньшиково  на 1913 – 1914 учебный год здесь обучалось 72 учащихся (из них  31 девочка).    Учительница – 1.       Законоучитель – 1. Попечитель школы: Волков Владимир Александрович. 

 Из воспоминаний жительницы Старого села Марии Виноградовой:

  «Когда я пошла в школу, она была четырехлеткой. Нас учили Зоя Александровна и Александра Родионовна Родионова.

   Где-то с 1937-38 года школа стала семилеткой. Директором был Дмитрий Герасимович Буянов. Учителя Иван Егорович Шипарёв,    Елена Карповна, Михаил Александрович Смирнов, Кира Ивановна Смирнова, Григорий Ивченко – запомнились как хорошие, добрые люди.

    Когда я училась в 7 классе, школа находилась на хуторе, в Вилькинской усадьбе. Помню, как уже шла война, а мы занимались на уроке математики. Вдруг в класс заглянул кто-то из взрослых и предупредил, что в Новой деревне ( это в 1,5 км. от школы) немцы. Учитель Иван Егорович сказал нам быстрее бежать по домам.  После этого занятия были прекращены и возобновились лишь после освобождения нашей местности от оккупантов, а точнее 1 сентября 1943 года. Мне получить дальнейшее образование  не удалось, т.к. нужно было внести плату в сумме 250рублей на восстановление разрушенной немцами школы, а у моей матери таких денег не было. (В здании школы  немцы держали своих лошадей, оно было обезображено).

 В марте 1943 года Старое Село было освобождено от оккупантов. Директором школы в ту пору была Цамцурова».    

    После освобождения

Вот как воспоминал о возобновлении учебных занятий учитель истории Андрей Васильевич Васильев:  «В мае 1943 года  районный отдел народного образования   направил  меня – учителя истории, в качестве завуча на работу в Старое Село.

Приспособленные под школу здания бывшей Вилькинской усадьбы были разорены и потому занятия с учащимися проводились    в сельском клубе,  сельском Совете, избе-читальне и даже в частных домах.  Это было тяжёлое время. Война продолжалась Коллектив учителей под руководством директора Марии Васильевны                                                                                                      Козыревой с помощью стариков –  плотника Григория Цамцурова, печника Чугасова – принялся за восстановительные работы. Был проведен ремонт печей, наведен надлежащий порядок, приобретена кое-какая мебель,  «новый учебный год в школе начался своевременно и в полной готовности» (так отмечено в моей личной характеристике  заведующей районо). Это были трудные, незабываемые, поистине героические годы. Не хватало чернил, тетрадей, учебников, мела, не говоря уже о наглядных пособиях.

 Со всех сторон, в радиусе 30 километров, вели тропинки к школе, которая была преобразована в среднюю, первый выпуск которой состоялся в 1946 году».

    Одна из выпускниц, Екатерина Васильева (Козырева), после окончания педучилища проработала в родной школе учителем начальных классов 33 года (с 1948 по 1981 г.г.).   

   Выпускникам 1947 года пришлось сдавать выпускные экзамены в Издешковской школе. Одна из выпускниц этого года, Лиля Соловьёва (Шипарёва),  по окончании Смоленского государственного педагогического института им. Карла Маркса до 1958 года   работала учителем русского языка и  литературы в родной школе, затем преподавала в Издешковской средней. 

  Из-за большого количества учащихся занятия в школе проводились в две смены. Было по нескольку параллельных классов (например, 10 «А», 10 «Б», 10 «В», 10 «Г»).  На выпускных экзаменах всегда присутствовали члены комиссии из района и области. В 60-е годы в численность  учащихся.доходила до 400.

 Выпускники поступали в вузы, техникумы, профтехучилища. Выпускник 1950 года Анатолий Никитьевич Соколов, литератор по специальности, в течение шести лет руководил родной школой. Меня, моих сыновей и внуков учила Алла Тимофеевна Чаусова – преподаватель немецкого языка. Ее педагогический стаж насчитывал 63 года. Сама она окончила Старосельскую школу в 1954 году.  Выпускник 1956 года Иван Фролович Козырев 30 лет отдал служению своей школе, организуя с учащимися незабываемые турпоходы по родному краю. В течение семи лет он был директором.  

Земляки  гордились послевоенными выпускниками, которые стали летчиками: Григорием Глебовым, Борисом Соколовым,   Михаилом Козловым,  Алексеем Прокошиным.     

1960-1961 учебный год дети и учителя встретили в новой типовой школе на окраине Старого Села, построенной под руководством директора   Андрея  Васильевича Васильева и заведующего районо Николая Дмитриевича  Соловьёва.              

    На окраине села, на территории барской усадьбы, было открыто типовое здание школы. По сравнению с классами, приспособленными к учёбе, это был дворец!     Взрослые радовались вместе с детьми. Классы были большие и светлые, на стенах висели репродукции с картин художников Левитана,  Шишкина, Крамского, и др.   В школе были раздевалка, библиотека, пионерская комната; ларек, где продавались школьные принадлежности и сладости. В большом коридоре проводились праздники и уроки физкультуры в холодное время года. В кабинете начальной военной подготовки мальчики учились владеть винтовкой, знакомились с автоматом.

Выпускники Старосельской школы пополнили ряды инженеров, учителей, врачей, работников сельского хозяйства и ряда других областей труда. До развала местного сельскохозяйственного предприятия – совхоза «Старосельский» – большинство выпускников, получив специальность, возвращалось в родное село.

  Последний переход в очередное новое здание, реконструированное под школу из бывшего детского сада, был осуществлён 22 декабря 2000 года. Несмотря на сильный мороз, состоялось торжественное открытие, увенчавшееся праздничным концертом для гостей и местного населения.

К сожалению, число учащихся в последнее время сократилось, выпуски   бывают не каждый год. Однако коллектив продолжает  лучшие традиции, делает все возможное для сохранения наиболее удаленной от районного центра школы.

Учащиеся в Старом Селе на протяжении 67 лет ухаживают за братской могилой. С момента установки памятника они участвовали более чем в 164 митингах.

  Юные гагаринцы – представители детской школьной организации –проводят акции милосердия: выступают с концертами перед пожилыми людьми, чествуют детей военных лет и т.д.               Школа участвует в концертах ДК для жителей села.

Открывал в свое время среднюю школу мой отец – директор А.В. Васильев,  затем пост руководителя занял  мой  брат Н.А Васильев. Мой старший сын А.В. Васильев 15 лет был учителем физкультуры, не говоря  о других родственниках, также служивших на педагогическом поприще в стенах родной школы.   Поэтому она так дорога мне.

      Елена ВАСИЛЬЕВА, ветеран педагогического труда.

Опубликовано в категории Образование

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