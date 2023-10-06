О «горячей линии» по профилактике гриппа и ОРВИ

В период с 02 по 13 октября 2023 года Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» организована работа «горячей линии» по вопросам профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты расскажут об основных правилах профилактике гриппа и ОРВИ, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию, а также о мерах личной профилактики, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции в эпидемический сезон, озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний.

Тематическое консультирование граждан будет осуществляться специалистамиУправления Роспотребнадзора по Смоленской области по телефону: 8(4812)30-47-96(в будние дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00, в пятницу с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00), а также специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»по телефону: 8 (4812) 66-25-95 (в будние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00). Кроме того, в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Звонки принимаются по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом.

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