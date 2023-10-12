Каковы преимущества в регистрации права на квартиру застройщиком за дольщика?

Возможность подачи строительными организациями заявлений о регистрации права собственности дольщиков появилась с июля 2020 года после вступления в силу изменений в Закон о долевом строительстве и Закон о регистрации недвижимости.

После сдачи дома в эксплуатацию застройщик может подать документы на регистрацию права от имени дольщика. С такой просьбой можно обратиться к застройщику, например, при подписании акта передачи квартиры, представив ему при этом квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию.

Удобство такого способа очевидно:

— не нужно оформлять доверенность;

— не нужно подавать документы на регистрацию и получать их в МФЦ, а соответственно, тратить своё время;

Также строительная организация обязана выдать дольщику выписку из ЕГРН, свидетельствующую о регистрации права.

В сентябре текущего года в Управление Росреестра по Смоленской области было подано 374 заявления на регистрацию договоров участия в долевом строительстве, 55% из которых представлены в электронном виде. Всего с начала года в Смоленской области зарегистрировано более 2000 ДДУ.