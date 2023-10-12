Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения психического здоровья

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья в целом. ВОЗ характеризует его, как состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Несмотря на важность психического здоровья, как основы благополучия и эффективного функционирования для человека и для сообщества, лишь малая доля людей, нуждающихся в помощи в связи с расстройствами психики, обращаются и получают её. При этом именно ментальные проблемы могут приводить к серьезным заболеваниям, повышать вероятность рискованных поступков и суицида, сокращать продолжительность жизни.

По данным мировой статистики, с расстройствами психики сталкивается каждый восьмой житель планеты.

Из следующих групп психических заболеваний чаще всего встречаются первые три:

— тревожные;

— настроения (в частности депрессия и биполярное расстройство);

— связанные со злоупотреблением психоактивными веществами;

— личности (например, пограничное параноидальное или обсессивно-компульсивное расстройства);

— психотические (например, шизофрения);

— пищевое поведение (анорексия, булимия и другие);

— связанные с травмой (например, посттравматическое стрессовое расстройство).

В Смоленской области за 2022 год заболеваемость психическими расстройствами составила 28 138 случаев. Большая часть (около 69%) пришлась на долю городского населения. По гендерному признаку заболевания чаще регистрировались у мужчин (60% против 40% у женщин). Превалировал в структуре возраст от 20 до 59 лет. На диспансерном учете на конец 2022 года состояло 10 777 человек. В структуре заболеваемости лидировали психические расстройства непсихотического характера (тревожные, панические, соматовегетативные расстройства, нарушения адаптации). Второе и третье место занимали психозы (включая шизофрению) и умственная отсталость.

Насколько естественно при телесном недомогании обратиться за медицинской помощью, настолько же часто состояния стресса, переживания тревоги, снижение настроения остаются без должного внимания. Доказано: когда люди получают соответствующую помощь при нарушениях психического здоровья, они не так часто обращаются за медицинской помощью в целом. И, наоборот, люди, имеющие нерешенные ментальные проблемы, посещают врачей общего профиля в два раза чаще.

Чрезмерное беспокойство и стресс могут способствовать развитию некоторых болезней сердца, ослабить силы иммунной системы. Психологические проблемы также увеличивают вероятность неправильного поведенческого выбора, что проявляется в пристрастии к курению и наркотикам, злоупотреблению алкоголем.

Люди, которые заботятся о психическом здоровье, как правило, достигают больших успехов, как в профессиональной, так и личной сфере. Ментальное благополучие позволяет налаживать коммуникации, поддерживать здоровую атмосферу в кругу близких людей, правильно воспитывать детей, давая им необходимую заботу и психологическую модель для подражания.

Состояние психического здоровья в полной мере может оценить только специалист. Однако, для текущей оценки состояния себя и близких, важно обращать внимание на ряд простых критериев:

— состояние сна (трудности засыпания, беспокойный сон, необычно ранние пробуждения или повышенная сонливость, отсутствие ощущения отдыха при пробуждении);

— уровень психической работоспособности (проблемы с памятью, концентрацией внимания, сложности принятия решений);

— эмоциональное состояние (плохое настроение, плаксивость, раздражительность, гневливость, несоответствие ситуации, в которой эмоции проявляются, трудности управления собственным эмоциональным состоянием);

— изменения поведения;

— отсутствие аппетита или неконтролируемое переедание.

Уровень психического здоровья человека в каждый данный момент времени определяется многочисленными социальными, психологическими и биологическими факторами.

Для профилактики психических расстройств:

— соблюдайте режим питания и сна. Это важно не только для поддержания ментального здоровья, но и снижает риск развития целого ряда заболеваний;

— будьте активны: регулярные физические нагрузки улучшают качество сна, поднимают настроение, а также снижают тревожность, подверженность стрессу и риск депрессии;

— делитесь своими переживаниями с близкими и друзьями, проявляйте заботу о них;

— откажитесь от курения, употребления алкоголя и психоактивных веществ. Алкоголь является депрессантом. Его употребление нарушает выработку нейромедиаторов, приводит к формированию зависимости.

Если вы столкнулись с тяжелой или травматической ситуацией, не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью к специалистам!