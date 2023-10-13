Волонтёры Победы запустили Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»

8 СЕНТЯБРЯ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В День начала блокады Ленинграда открыт приём заявок на Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград». Мероприятие проводится по поручению Президента России В.В. Путина.

В конкурсе примут участие потомки жителей и защитников блокадного Ленинграда, а также добровольцы, активно занимающиеся сохранением исторической памяти.

Стать участником конкурса могут граждане России и других стран мира в возрасте от 18 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, подать заявку в разделе «Мероприятия», а также выполнить конкурсное задание. Заявки будут приниматься до 31 октября включительно. Результаты будут объявлены 5 декабря.

Победители конкурса как из России, так и других стран мира соберутся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в канун 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и посетят места, которые напрямую связаны с их семейной историей.

В частности, потомки победителей примут участие в памятных мероприятиях, возложениях цветов, сопроводят ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Также в рамках образовательной программы участники слёта познакомятся с историей города в годы войны, пообщаются с профессиональными историками и узнают больше о том, как искать и сохранять историю о подвигах своих предков.

Все новости и материалы ВОД «Волонтёры Победы» в ТГ-канале для СМИ: https://t.me/content_vsezapobedu